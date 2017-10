Día de la Provincia en Zamora: Los pueblos de Zamora han recibido una inversión de 50 millones

Más de 50 millones de euros es el montante económico que la Diputación Provincial ha invertido en los dos últimos años en los pueblos. Dos años en los que la presidenta de la institución provincial, Mayte Martín Pozo, ha estado al frente de la institución en pleno ecuador de su mandato, tal y como ha subrayado esta mañana durante su discurso con motivo del Día de la Provincia, el tercero desde que asumió su cargo. La fiesta de los zamoranos, que reúne a esta hora a más de 800 personas en Camarzana de Tera entre alcaldes, concejales, autoridades y zamoranos, ha servido para que Martín Pozo haga un reconocimiento expreso a los regidores y ediles: "Sois el motor que impulsa lo que esta provincia ha tenido, tiene y tendrá".

En pleno acto oficial con motivo del Día de la Provincia y a través de "un discurso de sentimientos más que de datos y balances", la presidenta provincial se ha comprometido a "mantener nuestros montes más limpios y cuidados con los trabajadores forestales que ya trabajan con ese fin", dijo, en relación a los fuegos que han arrasado la provincia este verano. "Ha sido desolar comprobar con muchos de vosotros cómo ardían nuestros montes sin que las llamas nos dieran tregua y, con lágrimas en los ojos, ayudaban sin descanso y unían fuerza". En este sentido, ha lanzado una advertencia: "Contra la mano del hombre recaerá el peso de la Ley".

Y si 2018 ha sido un año duro en cuanto al poder del fuego, también lo ha sido con respecto a "la grave sequía que estamos padeciendo". Para paliar sus efectos, la institución ha invertido en los dos últimos ejercicios más de dos millones de euros dirigidos a plantas potabilizadores, captaciones, pozos de sondeo y ETAP portátiles. No obstante, la apremiante situación ha obligado a abastecer más de 4 mllones de litros de agua a los vecinos del medio rural porque "todos tienen derecho a agua potable".

Por motivos como estos Martín Pozo se proclama, una vez más, "firme defensora de las diputaciones provicniales como garantes de la igualdad de derechos de los habitantes del medio rural". Con el claro objetivo de asentar población y consciente de la sangría demográfica, Martín Pozo ha anunciado que duplicará de cara al próximo año las ayudas a la natalidad. En la misma línea, ha reconocido

el papel de la mujer rural, de ahí que "nuestras políticas de igualdad siempre traten de poner en valor el emprendimiento femenino". Y como el desarrollo no se entiende "sin empleo, inversión ni infraestructuras", la presidenta ha hecho una especial mención a los programas de empleo de la Diputación, "claves para la ejecución de obras y servicios de interés general con los ayuntamientos y cuya dotación presupuestaria este año ha sido de 2,5 millones gracias a los que se han contratado a sesenta trabajadores". Sin embargo, Martín Pozo quiere dar un paso y el próximo año pondrá en marcha el proyecto de formación para el empleo joven con un presupuesto de 300.000 euros dirigido a jóvenes de entre 16 y 30 años.

El aspecto patrimonial y turístico de Zamora también ha salido a relucir en el discurso de la presidenta con motivo del Día de la Provincia porque "Zamora es patrimonio cultural", ha dicho en un claro guiño a la campaña del Patronato de Turismo recién estrenada. Sin dejar de aludir a las Mascaradas ha puesto sus ojos en la Semana Santa, cuyo reconocimiento merece "un espacio a su altura", ha incidido en relación al nuevo Museo de Semana Santa. Una infraestructura que podría ir más allá "para darle un carácter provincial para alberar las distintas manifestaciones de la Semana Santa de la provincia". En este sentido,

Martín Pozo lo tiene claro: "Hay que pasar de las palabras a los hechos". Así, la Diputación contribuirá de forma económica para que, bajo el liderazgo de la JPSS, puedan afrontar el proyecto museístico para que cuanto antes sea una realidad.

Pero si hay un compromiso que la Diputación trata de reforzar cada año es el de los servicios sociales. Los Centros de Acción Social de la provincia son la puerta de entrada de 15.000 usuarios a través de los programas de teleasistencia, ayuda a domicilio, animación comunitaria, prevención de drogodependencias, apyo a familias y ayudas de urgente necesidad. A esos 15.000 usuarios se ha dirigido: "Tenéis garantizados vuestros derechos. Siempre, siempre. No tengáis ninguna duda".

El conflicto catalán ha dado al acto un carácter más nacional que nunca, ya que "Zamora noes una isla" y "no ha sido ajena a la lucha ante esa deslealtad a la que nuestro país se ha visto sometido por un puñado de personas a las que no se les ha movido la camisa violando el Estado de Derecho y la Constitución". En este sentido, ha sido muy clara: "No es hora de equidistancias ni tibiezas. Es hora de decir alto y claro que somos españoles y estamos orgullosos de serlo", ha dicho, sin dejar de dar las gracias a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.