Día de la Provincia en Zamora: Martinez Maíllo advierte a Puigdemont que "se lanza a una piscina sin agua"

El coordinador nacional del PP y diputado nacional por Zamora, Fernando Martínez Maíllo, advierte al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que "ese camino que ha emprendido y que no va a ninguna parte, a partir del martes es lanzarse a una piscina que no tiene agua, que no tiene marcha atrás y que, sin duda, tiene consecuencias inevitables". Según ha remarcado, "está a tiempo de reconducir la situación, de volver atrás, de parar, de volver a la legalidad de la Constitución y de dejar de dividir a la sociedad catalana".

Martínez Maíllo, que se ha pronunciado sobre el conflicto catalán en el marco de la celebración del Día de la Provincia en Camarzana de Tera, ha asegurado que "el independentismo, la Generalitat y el señor Puigdemont están haciendo un gravísimo daño a los catalanes, está haciendo una división profunda en la sociedad y un daño económico que ya estamos viendo, con cientos de empresas, no sólo grandes, sino también medianas y pequeñas, que nos consta que ya se están yendo". Una fuga que el coordinador nacional del PP califica como "un drama, cuyo único culpable es Puigdemont y el gobierno de la Generalitat, que tendrán que afrontar consecuencias judiciales".