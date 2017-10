El conflicto catalán encara en la Diputación a populares y Ciudadanos con Izquierda Unida

El conflicto catalán se trasladó ayer a la sesión plenaria de la Diputación Provincial con un cara a cara entre Partido Popular y Ciudadanos, por un lado, e Izquierda Unida, por otro. Mientras que PP y C´s defendieron sin fisuras su apoyo incondicional a la Policía Nacional y Guardia Civil "en su labor de defensa y protección de la legalidad constitucional" tras "el acoso sistemático al que están siendo sometidos mediante actos violentos", IU apeló "al diálogo" entre los gobiernos español y catalán "con el fin de evitar la fractura social tras el 1-O".

La diputada provincial fue la diana de las críticas del diputado de Ciudadanos, David Carrión, quien planteó sin rodeos: "¿No le da vergüenza equiparar la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con la de esa parte minoritaria de Cataluña que asaltó la Constitución? ¿Será capaz de mirar a los ojos a un policía o guardia civil? Porque a mí me daría vergüenza...". Rivera se defendió de las críticas dejando claro que "somos contrarios a la independencia de Cataluña, pero respetando las legítimas decisiones de los catalanes siempre que se tomen con garantías de legalidad y democracia, a través de un referéndum pactado con el Estado o a través de los mecanismos". La portavoz de IU en la Diputación aludió al "autoritarismo y la represión del Gobierno de España", pero reconoció también "el acoso posterior a los Cuerpos de Seguridad del Estado desplazados a Cataluña". Una postura que la propia Mayte Martín Pozo tradujo en forma de refrán: "No se puede poner una vela a Dios y otra al diablo". El diputado Juan Dúo aludió incluso a "toda una farsa montada por la Generalitat" -en referencia a las imágenes violentas-, mientras que Rivera argumentó que "no hace falta ser hooligan de unos u otros, y ustedes lo están siendo al no querer reconocer la realidad". La declaración hizo saltar de inmediato a Carrión: "¡Aplíquese el cuento!" y al popular Aurelio Tomás: "¡Respeto a la Constitución!".

La institución provincial aprobó también el apoyo a los agricultores de la provincia e instó a la Junta a incrementar las subvenciones en las líneas de seguros agrarios. A su vez, salió adelante por unanimidad una moción del PP sobre los ataques al sector turístico español. En este sentido, la Diputación se compromete a "impulsar el turismo sostenible" a la vez que condenó "los actos vandálicos, en algunos casos delictivos, que se acometen contra el sector". Así, expresa su respaldo a los empresarios, trabajadores y turistas e insta al Gobierno a actuar "con contundencia y a perseguir este tipo de actos vandálicos", defendió el diputado José Luis Prieto Calderón.

La sesión en sí, en lo que se refiere al estricto orden del día, fue rápida y sin intervenciones, a excepción de la propuesta de aprobación del expediente relativo a la contratación de la teleasistencia en la provincia. El presupuesto total para el año 2018 asciende a 139.308 euros más IVA, idéntica cantidad para 2019.