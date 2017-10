Zamora registra el día más caluroso en un mes de octubre desde hace casi noventa años

Zamora ha superado la temperatura máxima histórica registrada en un mes de octubre, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología. Ayer a las cinco de la tarde los termómetros ascendieron en la ciudad hasta los 32 grados y medio, una cifra más propia del verano que del principio de la estación otoñal. Se ha superado el registro establecido en octubre del año 1928, hace 89 años, cuando se alcanzaron los 31 grados de temperatura máxima. El registro de ayer supera al anterior récord en un grado y medio, algo que indica lo anómalo de las altas temperaturas que se están viviendo durante los últimos días en la capital y en la provincia.

Las temperaturas máximas ya se habían acercado mucho a la cifra histórica marcada en el año 1928 durante los últimos días. El lunes el mercurio supero en la capital los treinta grados, una cifra muy alta para la época del año actual. El martes y el miércoles los termómetros dieron nuevos pasos ascendentes hasta quedarse en 30,8 grados de máxima, a solo dos décimas de la anterior cifra histórica. Ayer ya fue el día más caluroso del mes y se superó el anterior registro.

Es de prever que el mercurio no vuelva a superar los datos de ayer en lo que queda de año. Para lo que resta de semana la Agencia Estatal de Meteorología baraja temperaturas máximas que en ningún caso superarán los 26 grados en las horas centrales del día. Hoy, con máximas de 26 grados y mínimas de once, será el día más cálido hasta el próximo miércoles. Una vez llegados a ese punto, ya prácticamente en la segunda mitad del mes de octubre, sería lo más lógico que las temperaturas no volvieran a alcanzar las cotas de los últimos días.

Es la tercera vez este año que se baten récords de temperaturas y en las tres ocasiones los registros se han superado al alza. Las otras dos veces que se registraron los datos más altos de la historia fue durante el pasado mes de junio. El día 18 de junio, con una temperatura máxima de 39,8 grados en la capital, se registró la temperatura más alta de ese mes en toda la historia. Además, en la madrugada de ese mismo día la mínima se quedó en 24 grados en la ciudad, la que fue la temperatura mínima más elevada de las registradas a lo largo de los últimos cien años para el sexto mes del año. En julio no se llegó a superar la temperatura máxima, establecida en 41 grados en el verano de 1995, pero el mercurio superó los 40 en varias ocasiones según la Aemet.