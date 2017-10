Risas y música para toda la familia

Risas y música protagonizan la oferta del Teatro Ramos Carrión para este fin de semana. Andreu Casanova recala mañana sábado a las 21.00 horas con el espectáculo titulado "50 sombras de Andreu 2", continuación de la exitosa parodia de la pasada temporada.

En esta ocasión, Casanova, director y protagonista, se convierte en el señor Grey de Barcelona, acompañado por Beatriu Castelló, que interpreta a la señorita Anestesia, para recrear el monólogo parodiando la segunda parte de "50 sombras más oscuras", secuela de "Cincuenta sombras de Grey".

En clave de monólogo, teatro de improvisación y una gran interacción con el público el show recorre los aspectos que más se pueden parodiar de la famosa trilogía escrita por E.L. James, una vuelta de tuerca a la seriedad de la novela, según indican desde el espacio cultural.

"La edad dorada del pop español". Ese es el título del espectáculo que ofrece un repaso por las canciones del pop español de los años 80, que marcaron una época y que permitirán viajar décadas atrás tanto a niños como adultos el domingo a partir de las 18.30 horas.

Esta propuesta forma parte del proyecto "Pequeño rock & roll" que pretende mostrar diferentes fragmentos de la historia de la música a los más pequeños. Su andadura comenzó en julio de 2016 durante la fiesta de presentación del festival Festibalc en la sala La Cueva del Jazz en Vivo. En este primer concierto los más pequeños de la familia disfrutaron a lo grande con un pequeño repaso de las canciones más relevantes de las bandas que han marcado la historia de la música rock.

El proyecto sale adelante gracias a seis músicos de amplia trayectoria, Miguel Álvarez, de Insomnio e Inadaptado; Sara García, de Insomnio; Sergio Portales, integrante de La Milker Band, The Funky Yankees o Huckleberry; Mauro Pedrero, perteneciente a Greenblues o The Funky Yankees; Víctor Aliste, miembro de Insomnio, Inadaptado o Remembering The Doors y Héctor Martín, componente de Insomnio, Inadaptado o Remembering The Doors. Además el show lo completa Lourdes Cabellos como narradora que cuenta las historias que hay detrás de los temas intepretados.