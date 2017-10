El colectivo "Fermoselle Atrévete" exige a la Diputación soluciones tras los fuegos

Alrededor de quince integrantes de la plataforma de Fermoselle "Atrévete" han escenificado esta mañana en el pleno de la Diputación su reclamación institucional para salir adelante tras el incendio que devoró 2.800 hectáreas en la zona el pasado verano. Su presencia estaba enmarcada en una moción presentada por Izquierda Unida en apoyo a las reivindicaciones tras los incendios que han afectado a los pueblos de Fermoselle y Pinilla de Fermoselle.

Entre el conjunto de medidas planteadas por el colectivo figura todo un programa de restauración de los daños producidos por los incendios y de desarrollo de la zona que incluyen la declaración de zona catastrófica. También destacan algunas "en las que la propia Diputación podría intervenir", apunta la moción de IU, en referencia a los caminos rurales para acceso a los bancales de arbolado. Otras acciones serían la recurrente petición de un nuevo puente sobre el Duero que comunique Zamora con la IC5 portuguesa a través de Fermoselle así como una vía de mayor capacidad que la actual.

La moción no salió adelante al no contar con el respaldo del Partido Popular, que se abstuvo frente a los votos a favor del resto de grupos. No obstante, la propia Mayte Martín Pozo, dejó un mensaje claro: "Tienen el apoyo moral y más que moral de la Diputación, lo saben", les dijo. Pese a ello, los integrantes de la plataforma abandonaron el salón de plenos visiblemente indignados al no llegar a debatirse la propuesta. Durante el desarrollo de la sesión, la plataforma desplegó una pancarta que rezaba: "¿Quién o quiénes son los responsables? ¡Soluciones ya! Queremos futuro". La presidenta provincial instó a los integrantes del colectivo a recogerla por contravenir el reglamento interno, tal y como hicieron de inmediato minutos antes de abandonar la sala.

La institución provincial aprobó también el apoyo y respaldo a los agricultores de la provincia de Zamora así como una instancia a la Junta para incrementar las subvenciones que había en la líneas de seguros agrarios.

El conflicto catalán se trasladó también al plenario zamorano con dos posiciones enfrentadas. Por un lado, la de Partido Popular, Ciudadanos y el diputado no adscrito, que firmaron un manifiesto en apoyo a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y, por otro, la de IU, que apeló al diálogo entre ambos gobiernos "con el fin de evitar la fractura social que se ha producido tras el 1 de octubre para abordar las soluciones desde el ámbito de la política y la democracia", dijo Laura Rivera. La diputada provincial fue la diana de las críticas del diputado de Ciudadanos, David Carrión, quien planteó sin rodeos: "¿No le da vergüenza equiparar la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con la de esa parte minoritaria de Cataluña que asaltó la Constitución? ¿Será capaz de mirar a los ojos a un policía o guardia civil a partir de ahora? Porque a mí me daría vergüenza...". Rivera se defendió de las críticas insistiendo en que "hay que hablar" y aludió incluso a "hooligans de unos y de otros, y ustedes lo están siendo al no querer reconocer la realidad". La moción popular y de C´s fue respaldada por todos los grupos a excepción de IU. Por su parte, la moción planteada por IU contó con los únicos apoyos de sus tres diputados en la institución provincial.