Las Cortes aprueban una proposición no de ley para apoyar la prueba única de Selectividad

La Asociación por un Acceso en Igualdad a la Universidad, con sede en Zamora, califica de "otro pequeño paso" el acuerdo alcanzado esta semana en las Cortes de Castilla y León por el que se ha aprobado una Proposición no de Ley para instar a la Junta a aportar dentro del Pacto Educativo que se elabora en el Congreso el realizar una prueba única de acceso a la universidad. "Hemos trabajado muy duro este año pero al final hemos conseguido el apoyo institucional", agradeció la presidenta del colectivo, Pilar Álvarez, quien también lamentó que Podemos hubiera sido el único grupo que no apoyara esta iniciativa. "Su argumento es que hay muchos problemas por arreglar pero nosotros no tenemos grandes aspiraciones, vamos paso a paso, y lo que queremos es que nuestros jóvenes compitan en igualdad de condiciones con los demás, porque si no, nos lo acabarán echando en cara".

"Lo único que estamos defendiendo es igualdad de oportunidades, es fácil de entender", subrayó Álvarez, al tiempo que señaló que la única negativa ha venido de un partido "que han movilizado a muchos jóvenes, por lo que deben de saber que han votado en contra de un derecho que no habría ni que discutir".

Álvarez reconoció que , en un principio, el PSOE "tuvo sus dudas" sobre esta propuesta, "pero finalmente han entendido la situación y por eso han apoyado la iniciativa presentada por el PP".

La situación actual está en las diferencias en el grado de dificultad en los exámenes de Selectividad, "que en algunos lugares no es comparable en absoluto con el esfuerzo que se le exige a un estudiante de Castilla y León para conseguir la misma nota, ya que, por la razón que sea, es muy superior a la de otros alumnos de otras comunidades", explicó.

Satisfacción

La Asociación por un Acceso en Igualdad a la Universidad se siente especialmente satisfecha por haber abierto los ojos a los políticos con este problema "y a la sociedad en general, porque es algo que todo el mundo ha sufrido pero nadie se daba cuenta. Queremos una cosa objetiva, porque no se trata de aprobar la EBAU, sino de conseguir un puesto en el ranking para poder hacer la carrera que quieras donde quieras, compitiendo en igualdad de condiciones todos", resumió.

Este colectivo asegura, para finalizar, que seguirán "en la lucha", por lo que continuarán con reuniones con representantes de la comisión del Pacto Educativo y realizando charlas en centros escolares para concienciar de la necesidad de una solución real e inmediata.