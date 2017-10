El nuevo edificio de la harinera de la Feria conservará el azulejado histórico

El nuevo propietario de la fábrica de Harinas Colino, mejor conocida como la "Panera Social", se ha comprometido a mantener el azulejado histórico que se conserva en una de las fachadas laterales del inmueble. Se trata de una alegoría de San Isidro Labrador que está fechada en el año 1922 y que, merced al acuerdo con el Ayuntamiento de Zamora, formará parte del nuevo edificio que se levantará tras el derribo del actual.

La harinera de la avenida de la Feria ha sido comprada por un particular, que tiene previsto levantar un bloque de viviendas en la zona. El inmueble no está incluido en el Catálogo de Edificios Protegidos y, en consecuencia, el propietario tiene pleno derecho para derribarlo. Pese al interés de diferentes organizaciones como el Foro Ciudadano en llegar a un acuerdo, finalmente no ha sido posible y esta construcción singular será pasto de los escombros.