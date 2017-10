San Damián: "No estamos en campaña y ya están jugando sus bazas"

Poco o nada había dicho el Partido Popular sobre la crisis de gobierno que mantienen IU y PSOE en el Ayuntamiento de Zamora. Un silencio mediático que ayer Clara San Damián decidió romper para pedir responsabilidad a los socios del bipartito. La portavoz del grupo popular se dirigió directamente a Francisco Guarido y Antidio Fagúndez, a quienes solicitó que abandonen el juego electoral en el que, opina, están inmersos. "Les quiero recordar a los portavoces de ambos partidos que no estamos en campaña electoral, quedan casi dos años para eso", indicó la también senadora. "La crisis es más que evidente ya entre IU y PSOE y los dos están jugando sus bazas y sus protagonismos, pero eso no lo podemos permitir", añadió. "Exigimos a Guarido y Fagúndez que no antepongan los intereses partidistas e individuales por encima de los intereses de los zamoranos; que trabajan más y se hagan menos fotos; que trabajen más y se dejen de tantos titulares", explicó la portavoz de los populares zamoranos. Y lo hizo, por cierto, rodeada por la práctica totalidad de su equipo de diez concejales a la finalización del Pleno celebrado ayer.