El PP denuncia que Guarido "tapa la boca a la oposición" en los plenos

Solo las voces de Francisco Guarido y José Carlos Calzada se escucharon ayer en el Ayuntamiento de Zamora durante el Pleno que debía sacar adelante la cuenta general del año 2016. El concejal de Recaudación y Rentas defendió un texto del que es principal valedor y que contó con el apoyo de IU, PSOE, Ciudadanos y la concejala no adscrita, mientras que el PP se abstuvo. Calzada solicitó el beneplácito de sus compañeros ediles basando su discurso en el "saneamiento de las cuentas" del Consistorio y la reducción de la deuda municipal hasta el punto de los cero euros alcanzados tras registrar superávit en el curso pasado. Guarido, después, incidió en que el aspecto económico el Ayuntamiento "va cobrando una imagen de lo que realmente es, después de muchos años sin mejoría alguna". En la bancada de la oposición, sin embargo, ni una réplica, ni una palabra. Nada, hasta el final del Pleno.

"Asuntos de trámite"

La portavoz del grupo municipal del Partido Popular compareció ante los medios de comunicación tras la sesión plenaria para criticar duramente el orden del día que previamente se había repasado. "Parece mentira que a estas alturas se venga a un Pleno con asuntos de mero trámite. Este Ayuntamiento está parado, llevamos dos meses sin mesas de contratación, con Juntas de Gobierno sin contenido y sin aprobar una sola licencia", expresó. "Y lo que es más grave, es el segundo pleno consecutivo que tiene carácter extraordinario y no es ninguna bobada", indicó. "Porque un pleno extraordinario significa que no caben proposiciones por parte de la oposición y que no es posible presentar mociones. Es decir, que llevamos desde el último pleno ordinario celebrado el 28 de junio con la boca tapada", analizó.

San Damián, por otra parte, quiso dar cuenta de los contratos que se mantienen aún caducados. "Existen los nuestros, sí: el de basuras, grúa, parkings, jardines y alumbrados. Pero también le han caducado a Guarido y tampoco los saca: teleasistencia, casas de acogida, centros infantiles e incluso el gasóleo de los colegios. Esos contratos son suyos y también están parados", concluyó la portavoz de la oposición.