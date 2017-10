El jefe destituido del Cinco de Copas recurre ante el Obispado

El destituido jefe del paso de Jesús Camino del Calvario, popularmente conocido como Cinco de Copas, ha presentado un recurso ante el Obispado de Zamora para lograr la restitución en su cargo, de que fue cesado el pasado mes julio por "falta de confianza", tal y como le comunicaron desde la directiva de la Cofradía de Jesús Nazareno aunque él sostiene que su salida "es un pago de favores".

En su escrito Federico de los Ríos Modroño solicita la mediación del vicario judicial para dilucidar "la nulidad en su cese", notificada el pasado 27 de julio, así como la suspensión de la aplicación de su destitución hasta que sean "estipuladas las causas de la falta de confianza y el procedimiento a seguir". Además "como medida cautelar" insta a la autoridad eclesial "a suspender el nombramiento de nuevo encargado de paso", Raúl Aragón, producido tras una reunión a la que fueron convocados los cargadores del grupo el pasado 29 de julio y comunicado por la Cofradía de Jesús Nazareno a través de las redes sociales.

Federico de los Ríos, quien pertenece a la Mañana desde hace 40 años y quien desde hace más de tres décadas está vinculado al Cinco de Copas, paso que dirigió durante siete años, recurrió hace meses su marcha ante la Cofradía de Jesús Nazareno y todavía no ha recibido "ninguna respuesta". Este hombre asegura que su destitución es "el único cese que se ha hecho en Jesús Nazareno en 70 años y no se debe a una falta de confianza". El anterior jefe de paso subraya que "cuento con el respaldo de los cargadores y estos años he sacado el paso a la calle sin problemas".

La destitución de Federico de los Ríos Modroño ha provocado fricciones en la directiva que preside José Ignacio Calvo que vio como un vocal abandonaba su puesto al estar en desacuerdo con la decisión adoptada.