La campaña de vendimia palía el aumento del paro del fin de la campaña de verano

Las listas del paro en Zamora aumentaron de una forma muy leve -apenas 56 personas más- durante el pasado mes de septiembre, según los datos que ha publicado el Servicio Público de Empleo Estatal. Así las cosas, la cifra total escala hasta las 12.448 personas dadas de alta como demandantes de empleo en las oficinas del ECYL.

La agricultura y, en menor medida, la industria, han aportado unos buenos datos que han servido para paliar la destrucción de empleo que caracteriza al sector servicios en el fin de la campaña de verano. Así las cosas, la campaña de la vendimia, cuando aumentan las contrataciones en el campo, ha "maquillado" los malos datos derivados de los más de cien contratos que han acabado en bares o comercios. Los datos no son peores porque la situación ya se empezó a notar en agosto y porque muchos desempleados no acuden a apuntarse a las oficinas del ECYL al no tener derecho a prestaciones por su situación de inactividad.

La situación es significativamente mejor que la que había el año pasado en estas mismas fechas. La cifra de parados se ha reducido en 1.103 personas en los últimos doce meses, según los datos del SEPE. Se trata de un descenso del desempleo de cerca de diez puntos, indican las mismas fuentes.

Los datos de desempleo y cotización coinciden en esta ocasión. Zamora cuenta con 58.923 personas dadas de alta como trabajadores en activo, once menos que hace justo un mes. Son 1.013 más que hace doce meses. Las cifras de paro registrado y cotización a la Seguridad Social son en esta ocasión muy parejas.

En términos regionales el paro subió en Castilla y León en 1.122 personas en el mes de septiembre, lo que supone un 0,72% respecto a agosto y deja la cifra total de desempleados en 156.936 personas. En el último año, el paro bajó en la comunidad en 16.425 personas, un 9,47%.

Asimismo, el número de parados registrados en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo Estatal aumentó en septiembre en 27.858 personas en relación con el mes anterior. En los últimos ocho años en este mismo mes el paro registrado había aumentado en casi 50.000 personas (49.764). Así, la cifra total de parados registrados se sitúa en 3.410.182. En términos desestacionalizados el paro vuelve a disminuir y lo hace en 16.451 personas.

El paro registrado aumentó en 12 comunidades autónomas, encabezadas por Andalucía (10.273) y Extremadura (4.486) y bajó en las cinco restantes, lideradas por Castilla-La Mancha (4.135) y Comunidad Valenciana.