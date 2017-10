IU asegura que su paciencia "es inifinita" hasta que el PSOE acepte un área

Izquierda Unida y el PSOE siguen sin ponerse de acuerdo en la mesa de negociación del Ayuntamiento de Zamora. Los representantes de ambas partes estaban emplazados a participar hoy en una reunión en la que debatir qué área se entregaba por fin a Adoración Martín, cuando se cumplen tres meses de la dimisión de José Luis Gómez. Sin embargo, el resultado de este encuentro ha sido el mismo que el de todos los anteriores: nada nuevo bajo el sol.

Lo que sí ha cambiado es la postura de Izquierda Unida respecto al conflicto. Si bien ayer nadie quiso hacer declaraciones sobre las palabras pronunciadas por Antidio Fagúndez, hoy sí ha decidido responder el teniente de alcalde Miguel Ángel Viñas. "Nosotros hemos hecho un amplio espectro de propuestas al PSOE y aún no tenemos acuerdo", ha explicado la mano derecha de Francisco Guarido en el Ayuntamiento de Zamora.

Fagúndez indicó ayer que la paciencia de los socialistas se estaba acabando, guante que ha recogido esta mañana Miguel Ángel Viñas. "Nuestra paciencia será infinita para continuar con un Gobierno de izquierdas en esta ciudad", ha declarado. "No nos hemos tomado las palabras de Fagúndez como un órdago y desde luego en IU no estamos para echar órdagos ni faroles. Esto no es un juego, lo que buscamos es fortaleza", ha explicado.

Esta tarde se celebra un Pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Zamora y en el aire está la postura que tome el PSOE, después de que en la última sesión decidiera abstenerse en la votación de la Ordenanza de Venta Ambulante para presionar en la negociación. Miguel Ángel Viñas, preguntado por la disciplina de voto del equipo de Gobierno, se lo ha tomado con humor. "Esperemos que en esta ocasión les hayan llegado bien los expedientes...", ha ironizado