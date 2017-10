García Bermejo proclama que "la democracia ha triunfado" en Cataluña y llama a "dialogar en paz"

"La democracia ha triunfado, al igual que en aquel famoso 23 de febrero de 1981" proclamó ayer el subdelegado del Gobierno central en Zamora, Jerónimo García Bermejo, durante la festividad de la Policía Nacional en referencia al referéndum de independencia de Cataluña este fin de semana, controlado por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. El máximo representante del Ejecutivo de Mariano Rajoy en la provincia abogó por "el diálogo", por modificar "lo que tengamos que modificar", pero "en paz" y sin perder de vista que "España es de todos, no de unos pocos", mientras hacía un llamamiento para que "vivamos en paz, trabajemos en paz".

García Bermejo afirmó rotundo que "la democracia no puede entenderse sin el respeto al imperio de la Ley", a la vez que proclamaba que esta "ha prevalecido" y que se ha demostrado que "nadie puede vulnerar lo que tanto nos ha costado a todos los españoles instaurar en restos cerca de 40 años de derechos y libertades". Y felicitó a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado "que han cumplido con su deber de defender la Ley y el orden constitucional frente al desafío secesionista en una parte de España".

El terrorismo yihadista estuvo presente en el discurso del subdelegado, que se refirió al Plan de Actuación Policial de Respuesta que, a través de la comisión de coordinación policial en la que están representados todos las fuerzas de seguridad y sus unidades de información, para mantener una línea de trabajo conjunto en la prevención y para "hacer frente a quienes quieran atentar contra los derechos y libertades de los ciudadanos".

Una vez más, los datos estadísticos sobre delincuencia y criminalidad sirvieron para ensalzar el esfuerzo y la eficacia de la Policía Nacional, con "resultados magníficos" en materia de seguridad, que se traducen en un descenso de los delitos en el 1,5% en estos nueve primeros meses del año, muy próximo al 2% que se registró a lo largo de 2016. Esta tónica se fue especialmente importante en los robos con violencia e intimidación, que descendieron en un 7%; en una reducción del 5% en lo que ha delitos leves se refiere; y por encima del 4% en los hurtos, en contraste con los repuntes que se venían produciendo años atrás.

El número de delincuentes detenidos ha experimentado en lo que va de año un incremento destacable, un 26% superior al que se registró en el ejercicio anterior, abundó García Bermejo, que subrayó que "la Comisaría de Zamora sigue a la cabeza en efectividad y esclarecimiento de delitos". Las actuaciones humanitarias experimentaron igualmente un aumento importante, con un 8% más de actuaciones.

Unos resultados que vienen a demostrar el afán de superación de los agentes zamoranos, de una Comisaría en la que "no hay conformismo", una actitud que García Bermejo elogió, no sin animar a los agentes nacionales a continuar en esa senda, "esforzándoos para mejorarlos". Desde la posibilidad de que pueden producirse pequeños repuntes de delincuencia, el subdelegado no dudó en afirmar que no serían, en todo caso, alarmante gracias a los índices de delincuencia tan bajos que actualmente se registran en la capital, "en poco tiempo volveríamos a estabilizar la situación, dada la experiencia y la capacidad de estos policías" que ofrecen tranquilidad a la ciudadanía.

El representante del Gobierno en Zamora volvió a reiterar que "la ciudad de Zamora es la más segura de Castilla y León y una de las más seguras de España", con una tasa de delitos que está cuatro puntos por debajo de la del resto de ciudades de la comunidad autónoma y18 puntos por debajo de la nacional. No es casualidad, dijo, que la seguridad de Zamora se mueva en esos parámetros, la labor preventiva y la coordinación con Policía Municipal y con la Guardia Civil, con las fuerzas de seguridad portuguesas, presentes en el acto de celebración desarrollado en el Teatro Principal. Una labor que se completa con la desarrollada por jueces y fiscales de la Audiencia Provincial.