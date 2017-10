"Votaré sí, porque soy demócrata y creo en la libertad de los pueblos"

Tiempo atrás, la zamorana Diana Alfonso hizo las maletas y se trasladó a Barcelona por trabajo. Entonces, imaginaba una temporada laboral de un par de años, pero hoy ya han transcurrido doce. A las puertas del referéndum ilegal previsto para hoy, Diana se confiesa "adaptada y feliz" en Cataluña. Y aunque su origen no es catalán, tiene entre sus convicciones acudir a votar y hacerlo por el "sí" a la independencia. Una visión bastante lejana a la mostrada este sábado en todo el país -incluida la propia autonomía catalana-, donde miles de españoles sacaron las banderas en contra del independentismo catalán. "Entiendo lo que ocurre en Zamora, si yo me hubiera quedado a vivir allí pensaría como mi propia familia. Uno de los principales problemas está en lo que dicen las televisiones nacionales y solo ven una realidad. Desde aquí, veo las dos caras de esa realidad", explica.

A solo unas horas de que acuda al colegio para intentar votar, resulta interesante plantearle algunas de las cuestiones más manidas las últimas semanas. ¿Debería votarse el referéndum en todo el país y no solo en Cataluña? "Quien tiene que decidir qué quiere ser y qué quiere hacer con su territorio es la gente de aquí. Si defendemos que opine toda España, puede que también tuviera que hacerlo la Unión Europea. Lo importante es votar y hacerlo con libertad. Desde Madrid, sin embargo, solo se habla de la prohibición de ir a votar".

Porque en Cataluña son muchos quienes defienden que la consulta no es ilegal. La propia Diana, entre ellos. "¿Quién dice que es ilegal? El Gobierno de España, lo de siempre. Quien defiende la "legalidad" resulta que es el partido más corrupto del país. Según el Parlament de Cataluña, la consulta es válida y, además, nunca se puede tener miedo a unas urnas", asevera. Tampoco está de acuerdo en el argumento de la Constitución, que no contempla el acto previsto para hoy. "Suelo escuchar eso de que la Constitución la hemos votado todos... pero yo, por ejemplo, no lo he hecho. ¿No tenemos derecho a que las cosas se puedan cambiar?".

Y otro de los tópicos reiterados en la cuenta atrás para el 1-O es la petición de "diálogo dentro de la legalidad". "Dialogar me parece estupendo, pero desgraciadamente el Gobierno español, en lugar de hacerlo, ha mandado tres barcos con diez mil policías. Tampoco se puede dialogar cuando lo que se defiende de antemano es que no habrá un referéndum nunca", responde.

Ayer mismo, Diana Alfonso consultó la información sobre la concentración en contra de la independencia vivida en la Plaza Mayor de Zamora. "Les entiendo, mi familia también piensa así. Yo misma, si me hubiera quedado en Zamora, viendo las televisiones nacionales, tendría esa postura. Hasta cierto punto es normal: ellos no quieren que una parte del territorio de su país deje de serlo, pero también es cierto que no son ellos los que viven aquí, en Cataluña.

Y ya en terreno del 1 de octubre, ¿cuál es el pronóstico de esta zamorana? "Yo me he acercado al colegio en el que voy a votar y hay una situación de paz. Veo familias, padres, madres, niños... Si hay algún tipo de acción violenta, no será por parte de la población civil, sino de los policías". La postura de Diana Alfonso es la de una zamorana emigrada que votará "sí" a la independencia. "Desgraciadamente, para que haya un diálogo, ha de ser entre iguales. A la gente de aquí no se la ha querido escuchar. Soy zamorana, pero soy demócrata y quiero la libertad de los pueblos. Votaré para que el Gobierno de España escuche y dialogue. Si Cataluña decide independizarse no pasa nada. Reino Unido optó por el "Brexit" y no se ha muerto nadie. El mundo cambia y no hay problema. Seguiré siendo zamorana y europea", remata.