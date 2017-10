"Algunos clientes confiesan que comen aquí mejor marisco que en Galicia"

Desde hace tres meses Vili Orozco Meléndez está al frente de la cocina del restaurante-marisquería Albatros Siglo XXI, donde conjuga su experiencia en la restauración zamorana con un producto de primera como es el marisco fresco gallego que puntualmente llega al restaurante.

-¿Cuál ha sido tu trayectoria como cocinero?

-Trabajé trece años en un restaurante español en Estados Unidos y en 2002 me vine a España. He estado doce años trabajando en la cocina del hotel Horus de Zamora y en verano me vine aquí porque me gustó el sitio y el proyecto que tenemos. Creo que este restaurante-marisquería va a funcionar porque tenemos el mejor producto.

-¿Qué orientación ha dado al restaurante-marisquería Albatros Siglo XXI en los tres meses que lleva en los fogones?

-Nuestro enfoque es el marisco. Tenemos toda clase de menús, tanto de carnes como de pescados, pero queremos enfocarnos en el marisco porque es lo nuestro, nos llega fresco cada dos días desde Galicia, que es donde mejor calidad de marisco hay. Como sabemos que no a todo el mundo le gusta el marisco también tenemos en carta otras opciones y otros productos, practicamente hay de todo.

-¿Qué recetas de marisco son las que más sirven?

-Lo que más hacemos ahora son la mariscada y el arroz con bogavante, que es lo que la gente disfruta más porque en el caso del arroz hay gente que incluso elige el bogavante que quiere cuando aún está vivo. Nosotros disfrutamos al igual que el cliente porque sabemos que estamos dando la mejor calidad. Hay mucha gente que, cuando sale por la puerta, nos confiesa que ha comida el marisco mejor que si estuviera en Galicia y eso es una alegría para nosotros ya que nuestro objetivo es que la gente salga contenta de nuestro establecimiento.

-¿El marisco ya no tiene precios prohibitivos? ¿Es ya un lujo al alcance de todos?

-El marisco siempre ha sido una exquisitez, pero, dependiendo de lo que se quiera, ya que hay muchos tipos de marisco, puede permitírselo toda la gente. Nosotros trabajamos a precio de mercado y hay días que tenemos el marisco más barato y nosotros eso lo trasladamos al precio. La cigala, por ejemplo, hay días que nos llega a cuatro euros la unidad y otros a ocho y ahí se lo puede permitir el que puede.

-¿En cualquier caso un arroz con bogavante puede permitírselo casi todo el mundo?

-Sí, comer un arroz con bogavante dos personas, a 25 euros por persona, se lo puede permitir bastante gente. Si hablamos de que te vas a comer una langosta ya es otra cosa, pero unas gambas a la plancha, unas almejas, unos mejillones o unos berberechos, sí. Una ración de almejas por diez euros me parece que es un precio razonable que se lo puede permitir cualquiera. Hay mucha gente que no viene aquí porque se piensa que es caro pero no es así y menos si tenemos en cuenta la calidad que damos.

-¿Es Albatros Siglo XXI el restaurante de la provincia de Zamora que más variedad de marisco puede tener?

-Estoy seguro que sí porque además de lo de carta, si viene un cliente y nos encarga que le traigamos un kilo de percebes, unas ostras o una langosta de dos kilos, nosotros se lo traemos. Toda clase de marisco que el cliente nos pida nosotros lo conseguimos.

-¿Y todo producto nacional?

-Todo nacional. El proveedor trajo un día cinco bogavantes canandienses por si alguien quería probar pero ahí siguen en la cetárea porque todo el mundo que viene quiere el arroz con bogavante gallego. Vendemos lo nacional, al igual que la carne es toda de aquí, Ternera de Aliste. También los garbanzos y las lentejas son de lo nuestro, de la provincia y de la región. Para qué vamos a salir fuera si aquí tenemos los mejores productos.

-¿Va a introducir cambios con su llegada al restaurante?

-Mi intención es cambiar la carta cada estación o al menos dos veces al año para trabajar con productos de temporada. También queremos hacer jornadas gastronómicas específicas.

-¿Además de marisco qué se puede comer en el restaurante marisquería Albatros Siglo XXI?

-Tenemos todo tipo de comida para todos los gustos de la gente, tanto para eventos como para el día a día. Hay un menú diario de once euros con bebida incluida que cambiamos semanalmente y que incluye cuatro platos a elegir de primero, de segundo y de postre. También hay un menú de fin de semana por 22 euros.

-¿Cómo son las instalaciones del Albatros Siglo XXI?

-Tenemos una capacidad para dar de comer hasta 200 o 250 personas en bodas o cualquier tipo de evento. Disponemos de un salón principal de 120 personas y otros de ochenta personas.