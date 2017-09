"Siempre me había imaginado participando en "Tu cara me suena""

Los concursantes que crees que menos te van a sorprender, lo harán. Existe mucho nivel

Lucía Gil, de raíces zamoranas, es una de los concursantes que participa en la sexta edición del programa de televisión "Tu cara me suena" que echo a andar anoche.

-¿Cómo surge el participar en este concurso?

-Me llamaron hace varios años para ir como invitada a "Tu cara me suena mini". Ni me lo pensé cuando me lo dijeron porque es un programa que yo he seguido y en aquella ocasión imité a Selena Gomez. Posteriormente me llamaron para acudir como invitada en la quinta edición de "Tu cara me suena". Entonces hice a Natalia Jiménez con la canción "El sol no regresa". Finalmente me llamaron para hacer el casting para la sexta edición.

-¿En qué consistió la prueba?

-Me probaron haciendo distintos artistas de variados estilos. Hice un poco de todo desde flamenco, pop... ya ni me acuerdo ni qué artistas (risas) pero propuestas muy distintas para mostrar mis posibilidades.

-Y llega la llamada que confirma su presencia en el espacio televisivo.

-Estaba con mi familia de vacaciones en la playa. Siempre vamos al mismo hotel y el camarero se dio cuenta de que pasaba algo muy bueno y nos trajo una botella de champán para celebrarlo aunque él no sabía que queríamos festejar. La presencia en el programa es para mí importante porque fue el programa más visto en España, porque es un programa que he seguido desde su primera edición y siempre me había visto dentro. Al ver las actuaciones me plateaba cómo lo haría yo. Además para mí supone llegar a un mayor rango de edad. Yo ya tengo mi público, infantil juvenil, y ahora llegaré a un público más familiar. Es una oportunidad para que todo el mundo me conozca. Es un paso sin duda importante para que me escuchen y me descubran quienes no me conocían.

-¿Cómo es la preparación de cada una de las galas?

-Grabamos en falso directo martes, miércoles y jueves en Barcelona y esos tres días estamos a tope. De graban los ensayos, tardamos unas tres horas en ser caracterizados a lo que se une el propio programa. Además previamente en casa le dedicas todo lo que puedes, en mi caso no dispongo de tanto tiempo como me gustaría porque compagino este programa con el teatro, con "La habitación de Verónica" de miércoles a domingo y con "La llamada", de jueves a domingo. Estoy intentando gestionar mucho el tiempo e intentando no forzar mucho la voz. En esta primera gala he hecho canción actual, un tema de Miley (Ray Cyrus) muy tranquilo y estoy contenta con el resultado porque el jurado me ha valorado bastante bien. Además tengo que destacar que aunque el casting ha sido muy variado, pues hay cómicos, cantantes y actores, el nivel de las actuaciones ya es muy bueno. Cada uno trabajamos mucho y se percibe el nivel. Creo que en esta edición habrá, sin duda, muchas sorpresas.

-Concrétenos.

-La verdad es que hay varios concursantes que van a sorprender como Miquel Fernández o Diana Navarro. Quien creas que menos te va a sorprender también lo logra. En los pocos días que hemos estado juntos se ha creado ya una unión entre todos. No es solo lo que ve en la tele sino que también hay unos lazos creados fuera de la pantalla.

-¿Cuál es su objetivo dentro del programa, llegar al menos a la final ...?

-Realmente quiero divertirme, que el público conozca lo que hago y si se puede ganar, pues a ganar pero no me he marcado el objetivo de llegar a la final. Creo que es una experiencia muy enriquecedora para disfrutar.

-Decía antes que va a compatibilizar la televisión con dos obras de teatro y además ahora en octubre lanza un nuevo single "Seré".

-El videoclip ya lo grabamos en verano y cuando sepa el día lo comunicaré. Queremos saca ahora esta canción y estoy preparando material para un nuevo disco, que todavía no tiene fecha de grabación. Me apetece mucho sacar un nuevo álbum pero quiero ponerme con él cuando pueda dedicarle tiempo. Este tema está grabado con el productor de Melendi y el pianista de este cantante. El vídeo lo he grabado con Edu Aguirre, periodista deportivo que participa en "El chiringuito", porque necesitaba a un chico que jugara al fútbol y como lo conocía...

-Usted comenzó en el mundo de la canción son tan solo siete años ganando concurso de "Veo veo" durante tres años consecutivos, luego vino la etapa en Disney Channel. ¿Se espera tener esta trayectoria como actriz y cantante?

-Como empecé tan niña he visto todo lo que he hecho como algo normal y me veía en un futuro dedicándome al mundo artístico. Realmente ahora cuando lo pienso me doy cuenta de que tengo una amplia trayectoria porque con 19 años hay gente que todavía está empezado. Me queda mucho por delante pero estoy muy contenta de haber conseguido lo que me he propuesto y de tener la suerte de dedicarme a este mundo.

-Actriz, cantante... ¿cómo se define?

-Me identifico con las dos profesiones. En España al ser polifacético parece que se nos obliga a decidirnos por una de las dos artes, lo que es injusto. Me gustan mucho las dos, lo mismo que me gusta trabajar en televisión y en el teatro, donde tienes que improvisar muchas veces y donde tengo la suerte de hacer representaciones muy distintas, un thriller en "La habitación de Verónica" y comedia "La habitación". Eso sí, no puedo negar que la televisión me encanta. Ahora no me puedo embarcar en nada más por ahora porque no tengo ni un día libre.