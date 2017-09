La ley ni incluye ni exluye la medida, a expensas de otras instancias

Desde el centro de control "Cometa", encargado de instalar y realizar el seguimiento de los dispositivos telemáticos para vigilar el cumplimiento de órdenes de alejamiento manifestaron que "solo se contempla su uso en los casos de maltrato, en virtud de la Ley de Violencia de Género". Desde ese momento, tanto Policía Nacional como Audiencia Provincial no han cesado de efectuar gestiones para que las instancias superiores de las que depende el que se dé el visto bueno a la medida. "Lo contemple o no la ley, lo cierto es que se puede tomar esa decisión, puesto que si no incluye esta medida para este tipo de casos, tampoco la excluye", abundan fuentes consultadas por La Opinión-El Correo de Zamora.

"El Quintas" tiene previsto permanecer en Lugo, puesto que sale de prisión con la edad de jubilación cumplida y con derecho a una pensión contributiva que solo cobrará si tiene un domicilio fijo, que busca en la ciudad gallega.