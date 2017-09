Izquierda Unida desafía a Garzón y decide no pactar con Podemos

La militancia de Izquierda Unida de Zamora ha enviado un mandato claro a la Dirección Federal del partido en general y a Alberto Garzón en particular: aquí nadie quiere pactar con Podemos de cara a las municipales. El referéndum interno promovido por la asamblea provincial se ha saldado con un 92% de los participantes contrarios a la confluencia. Una decisión que no es vinculante, pero que servirá para hacer presión en Madrid de cara a que el partido deje a Zamora actuar como ha venido haciendo hasta el momento. En Podemos, por su parte, respetan la decisión pero no la comparten. Es más, piden a la formación dirigida por Miguel Ángel Viñas "que recapacite" y que tenga "altura de miras" para conseguir una candidatura única. El partido morado, no obstante, continúa sin deshojar la margarita acerca de si se van a presentar o no a las elecciones municipales del año 2019.

"¿Estás de acuerdo con que Izquierda Unida en la provincia de Zamora se presente con sus siglas a las elecciones de 2019 y que los pactos, en el caso de haberlos, sean postelectorales?", preguntaba la dirección provincial a la militancia. Respuesta: "Sí" en un 92%. La militancia zamorana de IU ha hablado y los resultados ya están en manos de las direcciones regional y federal del partido, que deberán ahora dar respuesta a esta solicitud planteada. Fuentes de IU en Zamora aseguran en declaraciones a Ical que la situación es clara. "Una gran mayoría de los militantes respaldan la propuesta de que la coalición se presente en las próximas elecciones municipales de 2019 con su propias siglas" detallan. Opinión que va en sintonía con lo planteado en la resolución enviada a la Dirección Federal para solicitar "que la gestión de las alianzas electorales respecto a las elecciones municipales y autonómicas de 2019 se haga respetando la diversidad de la organización en base a unas líneas programáticas claras y respetando las decisiones tomadas en las asambleas locales para decidir la fórmula electoral".

"Un cambio aún mayor"

El secretario general de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, valoró ayer por la tarde la decisión de IU de Zamora, a la que pidió "altura de miras" de cara al futuro. "Respetamos totalmente los procesos internos de las formaciones políticas y la opinión de sus militantes, aunque en esta ocasión no la compartimos", detalló. "Vivimos un momento que exige altura de miras para obtener un cambio progresista en este país y desbancar al Partido Popular de las instituciones", añadió. Preguntado por que en Zamora ya no gobierna el Partido Popular, esta fue su respuesta. "En Zamora se ha dado un primer paso. Recordemos que Podemos no se presentó a las municipales e IU ha hecho un trabajo razonablemente bueno, pero lo que precisa esta ciudad es un cambio mucho mayor que saldría de la unidad de todas las fuerzas", subrayó.