Luis Santana | Barítono: "Abro en la ciudad los recitales de Lorca con el hispanista Ian Gibson"

El barítono Luis Santana prosigue con la gira de recitales de Miguel Hernández y encara los próximos meses con muchos proyectos.

-La serie de conciertos que aúna música y versos del poeta Miguel Hernández le han llevado a actuar en Orihuela y en la cárcel donde estuvo Miguel Hernández.

-Estamos recorriendo todo el país con este recital y hemos actuado en Rosal de la Frontera, donde le encarcelaron en su huida de España. La experiencia ha sido muy emocionante y todo un regalo, pues también hemos tenido la suerte de cantar en la casa del poeta. El concierto lo dimos a la puerta de la vivienda y el público se volcó. Hemos realizado cerca medio de centenar de conciertos y hasta diciembre tenemos por delante todavía varios lugares.

-Hoy actúa en Bilbao pero con Unamuno.

-Estamos haciendo los poeta con Luis del Olmo, cuya voz se presta para la poesía. Es una voz muy cercana y popular para la gente. En este concierto, como en casi todos, hacemos piezas de David Rivas, como "La luna y la rosa" o "Dorium-Duero-Douro". Además también están incluidas piezas de Antonio José de quien voy a grabar un disco.

-Cuéntenos en qué consiste el proyecto.

-En un nuevo disco que grabamos a principios de noviembre con canciones de Antonio José y Federico García Lorca y que saldrá el próximo año.

-¿Qué le hace unir a ambos artistas?

-Ambos murieron en 1936 y casi de la misma manera y casi a la misma edad. En común también tienen su interés por la música popular. El disco se llamará "1936. Vidas truncadas", y recogerá las quince canciones, dos de ellas inéditas, que recopiló Federico García Lorca por los lugares por los que iba con La Barraca, y una docena de temas de Antonio José. El trabajo contará con una portada hecha por el pintor Eduardo Arroyo.

-El disco saldrá el próximo año, pero ¿hará gira con Lorca?

-Por su puesto y en esta ocasión estaré acompañado por el experto en Lorca, el hispanista Ian Gibson. El formato que haremos será el de una conferencia suya de unos 45 minutos y posteriormente un concierto en el que actuaremos Antonio López, al piano, y yo, al canto.

-¿En qué lugares lo darán a conocer?

-La primera fecha es la de Zamora en el mes de noviembre. Soy de Zamora y quiero estrenarlo en mi tierra para luego proseguir por distintos puntos de España. Actuaremos en los lugares por donde pasó La Barraca.

-Usted ha realizado recitales de santa Teresa, san Juan de la Cruz ahora Miguel Hernández, ¿para cuando un poeta zamorano?

-Precisamente estoy empezando a preparar un recital sobre León Felipe, de quien el próximo año se cumple 50 años de su fallecimiento. Todavía no está confirmada la persona que declamará sus versos pero es un proyecto que como artista zamorano me apetece mucho. También me gustaría volver a retomar los recitales de santa Teresa que antes hacía con la fallecida Paloma Borrero y que estoy ultimando con una gran actriz.

-¿Por qué pone en marcha proyectos que aúna música y palabra?

-Lo primero porque yo me lo paso muy bien y estoy en un momento de mi vida en el que no me puedo dedicar a hacer giras de meses que me obligarían a estar meses fuera de Zamora. A mayores, el público le gusta pues donde voy me vuelven a contratar. Hemos unido palabra, la voz y la música algo que llega directamente al corazón. Además los conciertos líricos están un poco pasados, hay que innovar constantemente. Mezclar las artes resulta muy enriquecedor.

-La Diputación ha confirmado que usted actuará en la celebración del Día de la Provincia, que se celebra en Camarzana de Tera.

-Es una emoción enorme porque es una manera de que te reconozcan y que te valoren todo tu trabajo. Me siento muy querido en Zamora y en la provincia. Siempre que estoy por aquí siento el cariño de los paisanos. Interpretaré de seguro "Zamora de mi amor" del maestro Antón, que fue mi primer maestro. Tengo claro que también formará parte del repertorio "El Tío Babú" y a ver si el maestro Manzano me adapta el Bolero de Algodre para piano.

-¿Qué planes tiene hasta fin de año?

-Tengo una agenda repleta de fechas. Cantaré en la Catedral de Santiago un programa de Rosalía de Castro. Con Montserrat Martí cierro el año de Caravaca de la Cruz, con música sobre la cruz, y luego actuó en la Catedral de Toledo en un homenaje a una patrona de Toledo con un concierto de música religiosa. También cierro el año Jubilar de Liébana. Celebraré la festividad de santa Cecilia subido al escenario con Cecilia Lavilla en un concierto en San Sebastián y con ella también actuaré en Sevilla. A mediados de diciembre en Reus, en el Palau de la Música actuaremos Plácido Domingo Jr., Montserrat Martí Caballé, Cecilia Lavilla Berganza y yo un concierto denominado "Los hijos de la ópera", que haremos por distintos lugares de España y estamos pendientes de fechas en el extranjero.

-¿Y fuera de España?

-Haré un concierto de música española en Basilea y cierro el año en Torino, el día 30. Además cantaré en Zamora el día de Navidad. Será un concierto benéfico organizado por la Saleta en la iglesia de San Andrés iluminada de velas y cantaré únicamente villancicos.