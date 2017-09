Ricardo de Luis: "El observatorio regional del libro comenzará a andar en noviembre"

El editor Ricardo de Luis ha participado en la primera edición de Bibliosfera que ha tenido lugar a lo largo del fin de semana en el Museo Etnográfico.

-¿Cuáles son las conclusiones del encuentro que han mantenido editores y libreros?

-Tenemos que seguir incrementando la comunicación, la relación y el contacto entre estas dos partes implicadas en el sector del libro. Creemos que es muy importante conocer la perspectiva que los libreros nos transmiten a los editores y la que los editores podemos contribuir a los libreros, por eso vamos a poner en marcha el observatorio del libro en el que queremos implicar a más partes implicada en el proceso de creación de un libro, como los autores. Queremos establecer un cauce permanente de comunicación y coordinación.

-¿Cuándo se pondrá en marcha?

-Las juntas directivas del gremio editores y de libreros queremos mantener una primera reunión en noviembre.

-¿En el observatorio estaría también la administración regional?

-En principio no. Seríamos las partes implicadas en el sector que dialogaríamos luego con la administración.

-El fomento de la lectura es uno de los objetivos de Bibliosfera, ¿qué ingredientes estima que hay que conjugar para lograrlo?

-El elemento educativo es muy importante, el familiarizar a los niños con la lectura desde las edades más tempranas y hacerlo más accesible desde la escuela. Desde el ámbito educativo se apunta un tema que todavía está un poco pendiente: Las bibliotecas escolares. Las dependientes de Ayuntamientos y de la comunidad autónoma han creado una excelente red en todo el territorio pero en las de los colegios, tal y como nos lo transmiten profesionales del ámbito educativo, todavía hay mucho que avanzar. Además también tenemos que recordar ciertos usos sociales como el libro como regalo. Tenemos que recuperar el libro como regalo para niños y para adultos.

-El depósito de los libros también es un tema que atañe a libreros y editores.

-Los editores hemos propuesto abrir espacio donde nuestras obras fueran más visibles y hablamos también de cómo facilitar el depósito de nuestros libros en las librerías que guarda relación con las condiciones que establecen los distribuidores, el plazo de las devoluciones de los ejemplares que se dejan en las librerías.

-Un plazo que cada vez es más corto, de tal forma que casi un libro se convierte en un objeto etéreo.

-Así es, cada vez es más breve. Este fenómeno hace que los libros de fondo desaparezcan. A veces el paso de nuestros libros por las librerías es realmente fugaz. También creemos que hay que convertir las librerías en un punto de encuentro entre el libro y el lector, en un lugar de diálogo.

-¿Cómo se materializaría?

-Por ejemplo con actividades en las librerías. Hemos abordado también el trato que se da a los clientes y a nivel de sociedad hemos hablado de recordar el papel que tienen las librerías, como un comercio de proximidad, como un espacio donde se puede tener un contacto muy personal que no ofrecen las plataformas de Internet. El intercambio de opiniones y pareceres entre el librero y el lector es fundamental y ayudar a conocer mejor las obras y el trabajo de los editores.

-Una manera de dar a visibilidad a sus libros son las ferias.

-El panorama en Castilla y León en bastante bueno. Hay en todas las capitales de provincia en primavera durante una semana o 15 días. Como gremio acudimos a la de Valladolid y a la de Salamanca, al ser más numerosas, aunque a veces hemos participado en la de León y en una de poesía que tiene lugar en Soria. En otros lugares, como Zamora, solo salen los libreros aunque quizá sea un aspecto a hablar con estos profesionales.

-El libro electrónico es uno de los cambios que ha sufrido el sector, pero ¿qué grado de aceptación ha tenido ?

-Cuando apareció las perspectivas que se tenían eran que iba a desplazar al papel. Todos hicimos esfuerzos, y grandes, por introducirnos y nunca tuvimos grandes ventas. Últimamente el mercado está estancado y la producción igual. De los editores de la región actualmente muy pocos editamos libro electrónico. En mi caso yo sí lo he hecho porque es adaptar el formato, adaptar la maquetación que tienes para el libro en papel se retoca un poco y puede servir como libro electrónico.

-La piratería es una realidad que está haciendo daño al sector.

-Se trata del uso ilícito y de tener malas prácticas en los productos de cultura donde hay mucho por hacer y por legislar. Desde el gremio de editores pensamos que no solo es un asunto de leyes, sino de conciencia social. Muchas veces no la hay porque no hay suficiente información. Sabemos que profesores de enseñanzas medias y de universidad alegremente dicen a sus alumnos que bajen libros de Internet o que se fotocopien sin percatarse que se daña a una industria que supone unos 80 puestos de trabajo directos en Castilla y León. Creemos que si la administración hiciera una buenas campañas habría una mayor conciencia.

-El libro es un producto que no tiene un IVA muy alto, pero ¿debería rebajarse más?

-Afortunadamente tenemos el IVA superreducido que se ha mantenido incluso en época de la crisis económica. El libro electrónico tiene la carga impositiva que corresponde a los productos electrónicos y una petición del sector es su bajada.

-Las editoriales de la región son independientes y competen con los grandes grupos.

-Un grupo editorial tiene grandes posibilidades publicitarias para influir en las preferencias de los lectores. Ellos manejan cifras de ventas y de distribución inimaginables para las editoriales pequeñas, pero nosotros somos más flexibles. Nosotros nos hemos adaptado mejor a la crisis y damos oportunidad a autores nuevos que son más desconocidos que no tendrían acceso a los sellos grandes.

-Publicaciones por parte de instituciones ¿si o no?

-Siempre hemos reivindicado, los editores que somos empresas privadas, hemos visto con cierto recelo y cuestionado el papel de las editoriales y las ediciones institucionales porque es una duplicidad de servicio. Creemos que es más interesante que determinadas instituciones acudieran a las editoriales que ya existimos y nos pidan presupuestos para colaborar con ellos en la edición de libros.

-¿Qué radiografía efectúa del sector en la región?

-Es un sector en transformación, aunque pueda sonar a tópico. Tanto los sistemas de impresión como el sistema de producción del libro han cambiando mucho en los últimos años. Nos hemos tenido que adaptar a nuevas posibilidades tecnológicas. También han cambiado mucho y están cambiando las condiciones comerciales. Estamos atravesando un período de adaptación. También en los diálogos salió que el sector del libro, tanto en España como en nuestra región, se va a contraer. Somos conscientes de que se va a reducir numéricamente. En este país se ha dicho que se publican muchos títulos.

-¿Y usted está de acuerdo?

-Sí, es una afirmación que es real. Antes para rentabilizar una edición se hacían tiradas muy grandes, de las cuales, una gran parte quedaban en los almacenes y una parte, con el paso del tiempo, acababa destruyéndose. Hoy es posible adaptar más las tiradas a las previsiones de venta lo que hace que no tengamos almacenes tan grandes.

-¿Existe un relevo generacional en el sector?

-Sí. En la región de las 21 editoriales que formamos el gremio seis o siete las capitanean editores jóvenes que tienen otro perfil y ofrecen otras propuestas. Incluso algunas de estas nuevas abiertas en tiempos de crisis están siendo ya rentables.