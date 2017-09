El fiscal pide una multa de 1.620 euros por injuriar al alcalde ciego de Mellanes

Las supuestas injurias lanzadas al alcalde de barrio de Mellanes de Aliste, José Cruz Mateos, al cuestionar su capacidad para desempeñar el cargo por su ceguera podrían costarle una multa de 1.620 euros a un vecino de esa zona del municipio de Rabanales, de iniciales D.J.F.L.S., de acuerdo con la petición de la Fiscalía Provincial que considera que profirió frases vejatorias. El imputado está acusado de decir en un Pleno del 13 de junio de 2015 y en un concejo frases como "viendo lo que tú ves, no eres capaz de hacer lo que dices en el Ayuntamiento" o "¿cómo siendo una persona ciega, discapacitada, puede ser alcalde?".

Expresiones que negó e incluso llegó a desmontar que en el Pleno, cuando tomó posesión la Corporación presidida por el PP, no estuvo presente José Cruz Mateo, como afirmó en su denuncia, por lo que es imposible que hubiera escuchado de boca del procesado ningún tipo de insulto u ofensa. De hecho, los vecinos que testificaron en el juicio celebrado en el Juzgado de lo Penal confirmaron la versión de D.J.F.L.S., quien negó haber hecho ninguna manifestación relacionada con la discapacidad del alcalde de barrio para menospreciar sus cualidades en el desarrollo de su cargo.

El imputado asegura tener un máximo respeto por las personas ciegas y estar sensibilizado porque vivió esta problemática en su propia familia. Precisamente por eso, admira la labor de la ONCE, dice, y está convencido de su importancia, argumento con el que desmiente que haya efectuado ningún comentario despectivo hacia la Organización Nacional de Ciegos, "todo lo contrario", aclaraba a este diario. El procesado afirmó que tampoco en la reunión del concejo celebrada para repartir trabajos en el pueblo se dirigió al alcalde de barrio para atacar a la ONCE, una versión que confirmó un testigo y otro la desmintió. Lo que sí admitió es que "le dije que siendo discapacitado no podía conducir ni repartir los quiñones porque hay que ir al monte, pero no para humillarle, ni le llamé ciego".

Recuerda que Mateos "no es una autoridad porque no se le elige en las urnas, le designa el alcalde de Rabanales". D.J.F.L.S. está convencido de que detrás de esta denuncia se esconde una persecución por las críticas que viene haciendo con otros vecinos respecto de la cantera instalada en le municipio y que está causando, a su entender, problemas. De hecho, fue una de las personas que recogió firmas contra esa industria.