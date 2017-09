Los entresijos de un libro

El libro, a veces valorado, a veces denostado, pero siempre unido al desarrollo del ser humano lo dieron ayer a conocer en profundidad un grupo de editores. Los profesionales explicaron los pormenores de su proceso de elaboración al tiempo que exhibieron sus últimas publicaciones en la recepción de Corral Pintado del Museo Etnográfico en el encuentro de editores y libreros.

E Autores y manuscritos

El proceso de edición da comienzo cuando un escritor remite un original al editor. "Recibimos muchas propuestas que no encajan con el trabajo que realizamos", explica Carlos Rod, de la editorial La Uña Rota, que ejemplifica: "Nosotros no hemos publicado novelas como tal y sin embargo recibimos muchas". "En mi caso he observado que cuando apareces en un medio de comunicación o en clubes de lectura o talleres de escritura analizan libros de distintas editoriales recibes hasta 20 manuscritos, desde algunos que te los envían enteros, otros que te remiten un resumen junto con otros que te preguntan si reciben originales" confiesa Rod que califica de "problema" esta llegada masiva de textos. "Al menos nosotros hasta ahora nunca hemos seleccionado así los libros por los que apostamos". El editor afirma que "a los independientes nos llega lo que ya se ha cribado porque los autores empiezan con los sellos más conocidos, empiezan desde muy arriba, y luego va bajando el listón". El profesional aboga por observar el catálogo de títulos publicado por una editorial a fin de conocer las líneas trazadas por cada sello.

E Derechos de autor

Algunos libros están libres de derechos al haber fallecido su autor hace 80 años o haber renunciado el escritor a ellos, pero "la manera más generalizada de publicar en España es negociar con el escritor o con su agente", describe Miguel Ángel Serna de la editorial Dioptrías. El experto detalla que, por lo general, se negocia un anticipo para el autor. Los royalties suelen variar "del 8 al 10% de la mitad de la tirada prevista y los editores adelantamos la cantidad, vendas lo que vendas", concreta Serna. En el caso del ebook, los derechos para el autor son del 25% "es mucho más pero no se vende prácticamente nada", aclara.

E Traducción

En las traducciones el editor Miguel Ángel Serna precisa que "con las traductoras, porque es un mundo donde trabaja más la mujer, intentamos negociar con contratos que contemplar ciertos derechos para ellas". Además, para adquirir los derechos de publicación de un libro los editores deben concretar el precio de cubierta del libro, la tirada y el territorio. La compra puede ser de derechos mundiales en castellano o solo para España, pero "por lo general la obtención de los derechos está relacionada con el territorio donde vas a vender", precisa Serna.

E Diseño de cubierta

En los diseños de libros juegan un papel importante las tipografías empleadas. "No deben mezclarse más de dos tipos de letras y las empleadas deben ser legibles", recomienda Fabio de la Flor, de la editorial Delirio. "Lo más sencillo es lo que mejor funciona", asevera. Este profesional alude a la letra Times New Roman, diseñada en 1931 para hacer más legible el diario The Times; la letra Futura, relacionada con la Bauhaus, o la Helvética, creada en el año 1957. En las cubiertas y contraportadas el editor afirma que tienen importancia las letras y la utilización de las imágenes, "ahora algo indiscriminado", mientras que en la contracubierta él aboga por hacerla los propios editores, aunque muchos escritores quieran confeccionarla. "Creo que es una labor de alguien que haya procesado mucho ese volumen y pueda resumir sus aspectos más esenciales de ahí que crea que es una tarea que le pertenece al editor", argumenta Fabio de la Flor.

E Maquetación y corrección

Para que un volumen se diferencie de los muchos que salen al mercado en España "tienes que maquetar, diseñar y corregir bien", recalca Héctor Escobar de Eolas Ediciones. Tras maquetar el texto, se remiten las pruebas al autor para que el escritor revise, haga cambios y el texto supervisa filólogos que hacen una corrección ortográfica, tipográfica y a veces de estilo.

E Impresión

Actualmente en España existe dos maneras: el offset, más tradicional, y la impresión bajo demanda de manera digital, cada vez más implantada "porque los precios son más competitivos pero los que apostamos por la edición de calidad usamos offset", concreta Héctor Escobar.

E Encuadernación

La encuadernación puede ser rústica, la portada blanda, que puede ser cosida (más cara), o bien pegada o fresada. "En la impresión bajo demanda digital predomina el fresado mientras que en el offset, el cosido", sostienen desde Eolas. La encuadernación de cartoné o tapa dura cosida representa la élite de la edición.

E Comercialización

Dentro del mundo editorial hay dos opciones, trabajar con el lector y con las librerías de manera directa o bien optar por distribuidores para llegar al mayor número de librerías, la posibilidad más generalizada, según testimonia el editor Héctor Escobar. "En nuestro caso, nosotros preferimos bajar nuestro margen para que la presencia de nuestros libros sea mayor en las librerías, el canal más adecuado para la venta de libros", concreta al tiempo que testimonia. "A nosotros si nos llama una librería le ponemos en contacto con nuestro distribuidor de la zona. Respetamos mucho el canal".