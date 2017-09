La nueva gestión de la perrera municipal incluye por primera vez el sacrificio cero

El nuevo servicio de la perrera municipal incluirá por primera vez la premisa de sacrificio cero, algo que ya se realizaba "de facto" hasta el momento pero que a partir de ahora estará regulado en las cláusulas del propio contrato. El Ayuntamiento de Zamora ha dado luz verde al nuevo pliego después de que el anterior proceso de adjudicación quedara desierto por la falta de ofertas. Para que esto no vuelva a ocurrir, se ha incrementado la dotación del servicio en aproximadamente 5.000 euros y se han mejorado sustancialmente las instalaciones de cara a una prestación más eficaz del servicio. Los papeles se encuentran ahora en contratación y el nuevo periodo de adjudicación podría resolverse en unos tres meses.

El pasado Pleno municipal aprobó con los votos justos el expediente para la gestión del servicio de perrera municipal e incineración de animales. Un trámite al que se ha visto obligado a recurrir el Ayuntamiento de Zamora después de que nadie se presentara al anterior proceso de adjudicación. La Sociedad Protectora Scooby, encargada durante los últimos tiempos de la prestación del servicio, declaró por aquel entonces que no podía hacer frente a todos los gastos con la cantidad ofrecida, en torno a los 15.000 euros. Por eso, una de las novedades ha sido el incremento del presupuesto para la perrera. "La principal novedad ha sido ampliar la dotación del servicio en unos 5.000 euros, que sumando el IVA se eleva hasta 24.000 euros para la perrera municipal. Es algo que teníamos que hacer, porque uno de los motivos por los que no conseguimos ofertas fue porque la valoración económica no se ajustaba a la realidad", apunta Romualdo Fernández, edil de Medio Ambiente.

Además, por primera vez en la capital, este servicio incluirá la premisa de sacrificio cero. "Es cierto que durante los últimos años ya no se realizaban sacrificios, pero ahora ya no se va a permitir según las cláusulas", añade Fernández. "Y el objetivo que nos marcamos en el horizonte es que el servicio de la perrera municipal se encargue también de la recogida de animales vagabundos, algo que actualmente realiza la empresa Zamora Limpia. Para ello, tenemos que esperar a que se renueve el contrato de basuras, porque un servicio no puede estar duplicado. En ese momento, trataremos de articular mecanismos para que la perrera pueda encargarse directamente del asunto", resume el concejal.