Acochados y muy juntitos

Dicen que algunas fingimos€y (¡¡¡¡por supuesto!!!!!) Y no sólo fingen las mujeres que simulan orgasmos por no herir sentimientos de su pareja, por temor a quedar mal o simplemente "acaba de una vez, qué aburrimiento, vaya trabajo para nada". La "triste" realidad es que casi todas mentimos aceptando prácticas sexuales que no nos convencen y nos aburren brutalmente. Pero€ ¿hay algo mejor que un buen polvo? Después de hacer esta pregunta a algunos de mis amigos, la respuesta ganadora por mayoría fue: "sí, dos" en segunda posición: "¿echar un buen polvo con la persona de la que estás enamorada?...está claro que nada" y en tercera posición: "joder Ama es que vaya preguntas haces" Y a partir de aquí fueron saliendo algunas respuestas un poco más allá de: "LO ÚNICO"

1.- "Pasar una buena juerga con amigos"

2.- "Que me laven la cabeza"

3.- "Un masaje"

4.- "Competir en una carrera e ir el primero"

5.- "Dormir ocho horas seguidas"

6.- Madre de dos hijos: "Meterme en mi coche bajo la tranquilidad del silencio y comerme media tableta de chocolate. Sola. Olvidándome del resto del mundo"

7.- "De vacaciones, viaje impresionante con la persona de la que sigo enamorada, sentarme con ella después de un día recorriendo momentos, gin-tonic en mano, con vistas al mar, hablando sin parar, riéndome y escuchando sus carcajadas contagiosas, mirar su ojos amarillos, que algunas veces podrían ser verdes y otras azules y besándonos con esa complicidad absoluta con la que sólo se besan algunos"

8. "Un buen ataque de risa. Eso sí, igualar, pero no superar"

9.- "Pues yo creo que a veces nada y otras, cualquier cosa"

Y si estas respuestas le parecen aburridas€Elijan el orgasmo que desean para hoy€

1.- Orgasmo asmático: "Ahhh€ahh€ahhh"

1.- Orgasmo geográfico: "Ahí, ahí, ahí"

2.- Orgasmo matemático: " Más, más, más"

3.- Orgasmo religioso: " Ay Dios mío, ay Dios mío"

4.- Orgasmo suicida: "Me muero, me muero"

5.- Orgasmo homicida: "Si paras ahora, te mato"

6.- Orgasmo zootecnista: "Venga mi macho, venga"

7.- Orgasmo porrista: "Dale€dale€dale"

8.- Orgasmo Guiri: "Oh€yes, oh€good€"

9.- Orgasmo musical: "No pares, sigue, sigue" "no pares, sigue, sigue"

10.-Orgasmo negativo: "Nooooo,noooo"

11.- Orgasmo positivo: "Sí...si€.si€.si€"

12.- Orgasmo docente: "Sí€así€muy bien€perfecto€"

13.- Orgasmo desinformado: "¿Qué es esto?€ ¿Por qué?"

14.- Orgasmo analista de Sistemas: "OK€El proceso ha finalizado con éxito"

15.- Orgasmo clarividente: "Lo siento venir€ya casi viene€lo veo, lo veo"

16.- Orgasmo falso: "Ay, ay, bájate ya"

17.- Orgasmo confuso: "Oh sí, oh no, oh Dios"

18.- Orgasmo beisbolista: "Me voy, me voy, me fui"

19.- Orgasmo profético: "Me voy a venir, me vengo"

20.- Orgasmo reguetoriano: "Dale, dale don dale"

Habéis oído alguna vez a alguien contar que ha tenido un orgasmo de pezón, o de oreja€.entonces ¿por qué nos empeñamos en clasificar a los orgasmos de vaginales, clitorianos o anales€?

Los hombres no se plantean la importancia del orgasmo o cómo lo logran, simplemente los tienen. Y si no fuera así€.¡¡¡¡¡qué se pare el mundo!!!!! ¡¡¡Menudo drama!!!!

A lo largo de la historia, a las mujeres se nos han sido negados muchos derechos, entre ellos, el de disfrutar de nuestra sexualidad, el de poder hacerlo a solas, sin miedos, sin culpas, sin ayudas, sin refuerzos, sin la necesidad de que sea la pareja quien provoque tales placeres.

Ellos piensan y creen que su pareja llega siempre al orgasmo. Dicen darse cuenta de ello y además ellas se lo dicen. Otros, los más preocupados en el asunto, atribuyen las causas de que su pareja no llegue, a que no son capaces de mantener el pene a pleno rendimiento hasta que ella llegue al orgasmo; algunos acaban frustrándose y unos cuantos, saben dónde se encuentra la clave.

Ellas, unas porque no se han acariciado nunca, no se atreven, o les da vergüenza; algunas lo ven como algo sucio, de "malotas"; otras piensan o esperan que sea su pareja quien se lo proporcione. Sienten que es un tema que les corresponde a ellos descubrir y satisfacer (de ahí la frase que ha hecho mucho daño a la sexualidad tanto a hombres como a mujeres y que parece evidenciar el hecho de que la responsabilidad de pasárselo bien, es competencia de ellos) las hay, para quienes lo sexual no es un valor en su vida, y por supuesto, están las que disfrutan en soledad o en compañía.

El orgasmo femenino ha formado parte de los muchos mitos y creencias en torno a la sexualidad femenina. Aquel era considerado un reflejo que se produce por "arte de magia" pero tengo que decir, para disgusto de algunos, que el orgasmo es un proceso que se produce a partir de unas condiciones previas. Se origina por una serie de procesos tanto corporales como mentales. Y para que este se produzca es necesario que a partir de un deseo provocado por estímulos, internos o externos, se cumpla el proceso de la respuesta sexual humana. El orgasmo es un reflejo que se produce en la zona sacra lumbar con expresión motora y en la zona septum del cerebro. Son contracciones involuntarias del músculo pubococcígeo.

No nos han educado ni formado en una sexualidad integral y placentera para que, tanto hombres como mujeres, seamos conscientes de que el orgasmo es un proceso que se produce a partir de unas condiciones previas

Los orgasmos de las mujeres han estado contaminados principalmente por el desconocimiento, por un mal aprendizaje y, sobre todo, por la cultura judeo cristiana que impregnó la sexualidad de hombres y mujeres de miedos y culpa.

Uno de los errores que más ha dañado la sexualidad femenina es la creencia de que el equivalente al pene en la mujer es la vagina. Sin embargo, no son equivalentes. Al igual que en el pene, en el clítoris (no en la vagina) existen infinidad de terminaciones nerviosas y esto hace que tras su estimulación, bien sea oral, mecánica o manual, se pueda llegar al orgasmo. No existen diferentes tipos de orgasmos. El orgasmo siempre es el mismo, aunque sí puede cambiar la intensidad y el lugar de estimulación.

Del orgasmo femenino se han dicho muchas cosas, la mayoría poco acertadas, como que el mejor orgasmo es el que se consigue a través del coito o que el pene es el desencadenante del placer y del orgasmo. Siento decirte, estimado pene, que el clítoris es el protagonista en estas cuestiones. O como que nosotras, las mujeres, tenemos menos necesidades sexuales. Pero esto es algo subjetivo. A pesar de ser la sexualidad una actividad placentera, no todas las personas tienen el mismo deseo, ni la misma necesidad de llevarla a cabo, al igual que ocurre con otros placeres.

En la sexualidad, tanto hombres como mujeres, se nos han asignado unos roles sociales, que a veces distan mucho de lo saludable. Al hombre le ha tocado la parte del "siempre estar dispuesto", de "tener siempre ganas", de "ponerse a tono rápido", de ser el que toma la iniciativa, el que solicita y demanda. A las mujeres les ha tocado la espera, el dejarse hacer, el hacerse las puras y castas, las dulces y sumisas, educadas y recatadas.

Unos y otros viven la sexualidad desde el prejuicio heredado, desde posiciones establecidas que nada tienen que ver con el placer, con la libertad personal.

Somos seres sexuados y eso implica que lo somos cuando retozamos en la intimidad y que también lo seguimos siendo, cuando la mano no nos es ajena.

€Fingido, ausente, no encontrado, deseado, desconocido, idealizado, mal nombrado, mal ubicado, pero también maravilloso.