"Todo rincón de España tiene derecho a disfrutar de buen teatro"

La actriz Silvia Marsó regresa a Zamora para una doble cita. Así mantiene hoy un encuentro con el público a las 20.00 horas en el que hablará, entre otros temas, del musical "24 horas en la vida de una mujer" que representa mañana viernes a partir de las 20.30 horas.

-¿Qué le movió a embarcarse en el proyecto de "24 horas en la vida de una mujer" donde además de actuar es productora?

-Estaba buscando una obra musical para hacer que tuviera que ver con el ser humano. Me hablaron de este montaje y nada más acabar, mientras que el público se levantaba de la butaca y abandonaba la sala, me dije a mí misma que esto era lo que yo quería hacer en España. Y así lo hice. He tardado dos años en poder sacarlo adelante porque el proceso de preproducción ha sido muy complicado pues ha habido que conseguir los derechos para España, buscar el reparto, teatro... para este montaje que tiene en común con la versión gala la música de cámara en directo, que me fascinó, y el texto. Ha sido mucho trabajo pero al mismo tiempo muy gratificante porque he conseguido el mejor equipo y el mejor teatro en Madrid, el de la Abadía. Además tengo la suerte de contar en la dirección con Ignacio García que ha hecho una labor maravillosa.

-¿Qué le hizo apostar por él para dirigir la producción?

-Es un hombre muy profundo que tiene una gran carga intelectual y es un melómano muy cotizado en nuestro país. Cuando tuvimos la primera reunión se entusiasmó con el proyecto por la carga filosófica de la novela de Stefan Zweig. Es una obra trepidante que tiene un trasfondo sobre la vida humana y los condicionamientos que hacen que el ser humano no tenga libertad y sobre el paso del tiempo.

-¿Se puede invitar a reflexionar cantando y bailando tal y como hacen ustedes sobre el escenario?

-Por supuesto. Lo que hacemos no es habitual en España. No tiene nada que ver con lo que el público ha podido ver hasta el momento. El espectador antes de entrar realmente no sabe qué va a ver pero se trata de un espectáculo que no deja indiferente pues te hace reír, te hace pensar, te hace llorar, te emociona y al mismo tiempo tiene toques de thriller, con una pistola de por medio.

-¿Qué teatro gusta de hacer?

-Me gusta el teatro que te remueve por dentro, con el que ríes y lloras; el teatro en el que el público participa de alguna manera ya sea con la reflexión o con la emoción. El teatro es vida y la vida la tiene que ver el espectador.

-¿Y eso lo encuentra en los montajes que se hacen en España?

-Hay algunos que te conmueven como "Incendios", una de las obras más importantes que se han hecho esta temporada.

-Sobre el escenario se ha rodeado de actores jóvenes que atesoran una amplia experiencia en musicales.

-Efectivamente el elenco lo completan Víctor Massán y Felipe Ansola, dos grandes actores que tienen una preparación extraordinaria y además son muy guapos. (Risas). Es necesario que el actor tenga más que su cara porque para el propio intérprete es mucho más gratificante el poder adentrarte en personajes de cualquier disciplina teatral, desde el clown, la tragedia, el verso, la comedia, el drama intimista... estilos teatrales que yo he podido gozar por el hecho de hacerme preparado concienzudamente desde pequeña. Siempre tuve claro que quería ser una actriz preparada lo que me ha brindado la posibilidad de hacer ahora un musical con una orquesta de cámara y hace quince años, un musical que era una comedia además de "Yerma" con Miguel Narros, un drama como la copa de un pino o "Zoo de cristal", donde di vida a un personaje en el que no me veía pues tuve que hacer una transformación física para encarnar a una mujer mayor que yo. Si yo no tuviera conocimientos de expresión corporal no hubiera podido ser capaz de hacerlo. Creo que el actor tiene que estar absolutamente preparado para hacer de todo.

-Usted en más de una ocasión ha censurado a los actores que no quieren trabajar fuera de Madrid.

-Creo que todo rincón de España tiene derecho a disfrutar de buen teatro, un principio que defiendo desde los inicios de mi carrera. Mi primera gira la hice con 17 años y tuvo que autorizarla mi padre porque era menor. Fue la primera vez que salí de Cataluña y descubrí que España es muy rica y variada culturalmente.

-Actualmente realizar una gira supone...

-Es complicado porque es un riesgo absoluto que a veces conlleva pérdidas. Como productora, el actuar por todo el país implica un esfuerzo económico titánico.

-El IVA en los espectáculos culturales en vivo se rebaja del 21 al 10%. ¿Ayudará?

-Es un paso pero es necesario mucho más apoyo porque vivimos una situación complicada. Con esta medida salen beneficiado los espectadores que pagarán menos IVA en sus entradas pero las compañías y artistas seguimos afrontando situaciones difíciles pero es un oficio que apuesta por la cultura.

-Y, ¿qué le mueve a Silvia Marsó para seguir apoyándola?

-Un compromiso férreo de años porque la cultura hace que la gente mejore. Llevo por primera vez una obra de Stefan Zweig por toda España, un autor a quien mucha gente ha podido leer pero no han visto sobre un escenario. La cultura es lo que hace que la gente sea más tolerante, más comprometida, más sensible y más generosa.

-Usted compró los derechos de esta obra en castellano y catalán. ¿La representarán en esta segunda lengua?

-Me gustaría que pronto, de hecho a Valencia nos van a ir a ver distribuidores catalanes que quizá nos puedan ofrecer la posibilidad.

-¿Resulta complicado que producciones hechas en Madrid se programen en Cataluña?

-Hay mucho público en Cataluña que le gusta acudir a ver obras en castellano pero el elenco lo integramos actores bilingües que podríamos hacer también la obra en catalán. Podríamos hacer las dos versiones, una temporada en castellano y otra en catalán.

-Como catalana, ¿cómo está viviendo el "procés"?

-Lo estoy viviendo fatal. Yo catalana, vivo en Madrid y trabajo y viajo mucho por España. Me siento como si tuviera el corazón partido. Yo me emociono oyendo "Els segadors" y al oír "Suspiros de España", dos músicas que me hacen llorar. Creo que lo único que puede salvar la situación es un diálogo pero un diálogo abierto y con intención de conciliar algo que no estoy viendo entre las dos partes. No obstante, parto de que algo se ha gestionado mal durante muchos años porque una situación así no se improvisa.

-Alude al diálogo como manera de aproximar y hoy usted mantendrá un diálogo con los espectadores zamoranos a partir de las 20.00 horas en el Teatro Principal.

-Será muy bonito, en primer lugar, porque el marco del Teatro Principal es precioso y también porque el público de Zamora está muy acostumbrado a la cultura. Será un debate sobre lo que cuenta la obra, su autor Stefan Zweig y lo que él escribió. Los asistentes podrán realizarme todas las preguntas que deseen y seguro que se interesarán por las anécdotas asociadas a este montaje que tiene música en directo.

-Usted ha compartido escenario con grandes intérpretes españoles. ¿Quiénes le han marcado en su trayectoria?

-Muchos. Fundamentalmente me han marcado en el teatro porque es cuando puedes estar frente a frente con un actor sin cámaras ni micros por medio y verdaderamente disfrutas del trabajo de un compañero. Yo he tenido la suerte de disfrutar con el trabajo de Manolo Galiana, cuando empezaba, con el hacer de Amparo Rivelles, de Jordi Rebellón o Roberto Álvarez.

-¿Qué directores han hecho que sea la actriz y productora que es ahora?

-José Luis Alonso, uno de los directores más grandes que han marcado un antes y un después en el siglo XX, luego Marsillach, Narros o Chávarri, entre otros.

-¿Con qué profesional o profesionales le gustaría trabajar?

-Me gustaría mucho con José Carlos Plaza y con Lluis Pascual y también con Luis López, que ha estado como ayudante de direcciones en producciones mías y en el mismo puesto en obras de Narros pero ahora está consagrándose como director y tengo muchas ganas de trabajar con él.