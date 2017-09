Un escaparate rompedor

El deseo de transgredir, de provocar, de romper con la norma de lo meramente establecido dentro del arte, la música o una simple elección sexual han impulsado al zamorano Carlos Barrios a organizar el Transgress Fest. "Hay que darle color a la vida aunque no salga el sol o la contaminación nos deprima. Queremos ser únicos y con libertad absoluta de elegir nuestros gustos", señala el promotor del evento musical que tendrá lugar este sábado en la plaza de la Catedral.

A partir de las 19.00 horas se sucederán ante la seo siete formaciones de múltiples procedencias y diversos estilos desde pop, electro, rock and roll, punk y hasta flamenco travesti con el objetivo de "romper con los encasillamientos, dar colorido y ayudar a abrir mentes", remarcan desde la organización que instalará también una barra.

Sobre el escenario estará Capsula Dreaming of Ziggy Stardust, una banda de origen argentino afincada en Bilbao y que no para de cosechar triunfos allá por donde pasan, como Francia, Texas, Primavera Sound o Sonorama. "Arremeten con el clásico del glam rock and roll con dosis de Stooges en un espectáculo único e irrepetible que dejara boquiabiertos a propios y extraños", indican desde Transgress Fest.

La abanderada del colectivo LGTB, la actriz y cantante Carmen La Hierbabuena acercará a la electrónica dance pop con tintes flamenco-travesti "un plato fuerte y muy divertido", detallan.

Free Reega presentará su "pop folk froidiano", "una particular manera de escribir las canciones sin tener muy claro de que van, psicoanalizándose a sí misma y aprendiendo de ello", describe el promotor que cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Zamora.

La argentina Rizha es la artista más joven del festival y dará a conocer un rock electro-pop "cercano a a bandas tan relevantes como Chvrches".

En el festival también actuará Strazz, "un canto a la ambigüedad y a la libertad de elección sexual". Este dúo gallego de electro-pop "es la revelación de este estilo en España, y sin apenas promoción, forman parte de la banda sonora de muchas vidas", describe Barrios. Además tocará Punkenstein, un dúo madrileño "con influencia de los sonidos ochenteros más oscuros, practican un punk perverso heredado de la escuela Parálisis Permanente" así como Platania Eternum "tratara de llevar las riendas acompañada de sus mordaces comentarios".