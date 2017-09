Desde hace 20 años nuestro objetivo es resolver los problemas auditivos

Desde la fundación de la empresa, Audición Zamora, sólo nos ha movido un único objetivo, devolver la alegría de vivir a todas las personas que sufren problemas auditivos. Hoy día, y tras más de 20 años de permanente avance y perfeccionamiento tanto del equipamiento técnico como del equipo humano, podemos afirmar que Audición Zamora es líder en el tratamiento de los problemas de audición, tanto de personas mayores que sienten la pérdida auditiva como algo derivado de la edad, como de las mútiples afecciones auditivas que podemos sufrir en cualquier época de nuestra vida.

Nuestra filosofía de atención al cliente parte de una premisa indiscutible: para nosotros cada persona es única y nuestro compromiso es saber escuchar y atender su problemática en particular. Y, desde luego, resolver su problema de forma totalmente satisfactoria. Para ello hemos formado el mejor equipo de profesionales: una directora técnico audioprotesista, una técnico superior en audioprótesis, ingeniera informática y máster en audiología por la Universidad de Salamanca, una técnico superior en audiología y enfermera y otra técnico superior en audioprótesis. Con estos avales técnicos y profesionales, el paciente puede sentirse seguro ya que va a recibir el tratamiento y la asesoría más completos y avanzados.

"Realizamos exámenes gratuitos y ofrecemos probar los audífonos durante un mes"

En estos 20 años desde la creación de Audición Zamora, la tecnología ha perfeccionado enormemente los sistemas de audición. De aquellos grandes audífonos hemos pasado a los pequeños aparatos, prácticamente inapreciables que colocamos, no sólo para aumentar el volumen sino para rehabiliar el oído. Y no podemos obviar las soluciones que proponemos aprovechando las nuevas tecnologías: conexión de los audífonos a la tablet, al teléfono móvil, a la televisión... Un mundo de nuevas propuestas técnicas que tanto nos ayudan a mejorar la calidad de vida de nuestros clientes.

En Audición Zamora partimos del diagnóstico del otorrinolaringólogo para determinar qué prótesis auditiva es la más adecuada para cada cliente y aseguramos un completo proceso de adaptación en cada caso en particular. Y aquí hemos de remarcar que nuestro gabinete le oferta, en exclusiva, un plazo de 30 días para comprobar si el audífono responde a sus espectativas, y siempre sin ningún compromiso.

Todo empieza cuando el paciente comienza a no entender palabras, a no oir bien al teléfono, no entender la televisión o la radio, sobre todo cuando existe ruido ambiental. En cuanto se den estos síntomas no podemos posponer el problema ya que la pérdida auditiva no se detiene ni se recupera por sí sola. La hipoacusia, que es la pérdida auditiva parcial, con el tiempo progresa, se deteriora el sentido auditivo y se degenera el oído interno, además de otros factores como traumatismos, infecciones auditivas, diabetes... La presbiacusia se manifiesta entre los 60 y 65 años afectando a un 30% de la población.

Desde siempre, en Audición Zamora hamos aconsejado a los clientes que se acerquen a nuestro gabinete, tanto si empiezan a sentir los primeros síntomas de hipoacusia o de presbiacusia como si han acudido a otros profesionales y no están contentos con la atención recibida o si persisten sus problemas de audición. Somos un gabinete 100% zamorano, sin obligaciones de marcas ni peajes de franquicias y sólo nos mueve nuestra exigencia profesional de atender a los clientes ofreciéndoles la atención y el servicio más avanzado profesionalmente y más cercano y atento en lo personal.