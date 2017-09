El mercadillo, en peligro tras no salir adelante la ordenanza de ambulantes

El principal daño colateral de la "crisis de las concejalías" protagonizada por IU y PSOE en el Ayuntamiento de Zamora es la no aprobación de la Ordenanza de Venta Ambulante tras la abstención de los socialistas. Una norma sin la cual la celebración del mercadillo de los martes estaría en peligro. El Pleno celebrado el pasado viernes optó por dejar el asunto sobre la mesa, pero previamente los grupos habían mostrado ya sus cartas. Y con atención a esas intenciones, el "no" a la ordenanza contaría en una próxima votación con 13 votos, todos los de la oposición, por los hipotéticos 12 del equipo de Gobierno. Resultado: nunca se aprobaría.

La situación preocupa en el Ayuntamiento de Zamora y ahora la Alcaldía está buscando fórmulas para conseguir, al menos, un voto que le garantice sacar adelante la normativa. No obstante, la ubicación del mercadillo de los martes parece innegociable, como declara Francisco Guarido. "Nuestra postura es la que es y no planteamos otro escenario que no sea Vista Alegre", explica. "El asunto está sobre la mesa y hablaremos con todos los grupos para poder llegar a un acuerdo y sacar adelante la ordenanza. Si no, habrá que explicarles a los vendedores ambulantes de Zamora que su trabajo está en peligro por esta situación", concluye el alcalde de la capital.