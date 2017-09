La caída del sistema telemático impide presentar escritos a los procuradores

Los procuradores no pudieron ayer presentar con normalidad sus escritos relacionados con los pleitos que se tramitan en los juzgados, ya que el sistema Lexnet se interrumpía constantemente desde las 8.00 horas. La situación provocó que estos profesionales tuvieran que recurrir al viejo método del papel escrito, "aunque oficialmente no haya una autorización porque no se nos ha comunicado incidencia alguna" por parte del Ministerio de Justicia, explicaba el decano del Colegio de Procuradores, Juan Manuel Gago.

"Se puede causar un perjuicio tremendo" a los ciudadanos que tienen causas judiciales en trámite, añadía para concretar que "estamos todos muy preocupados", máxime cuando se desconoce si en la jornada de hoy volverá a darse el mismo problema. A lo largo del día de ayer, el nerviosismo y la intranquilidad eran absolutas, "hay escritos de vencimiento, que tienen un plazo para presentarse en los juzgados y no podemos presentarlos vía telemática porque se corta la comunicación", de tal modo, que a última hora de la mañana los profesionales tuvieron que optar, in extremis, por imprimir sus escritos y llevarlos en papel. Por la tarde, la situación era idéntica.

Gago se mostraba muy molesto con la situación, "desconocemos la versión oficial sobre esta interrupción del servicio, que se produce por minutos", de modo que "estás presentando el escrito y se corta, no puedes acceder al servidor". Los juristas desconocen "si hay alguna incidencia, no existe ninguna disposición del Ministerio de Justicia", que debería haber tomado alguna medida.