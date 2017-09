La FRAH difunde en Twitter mensajes del PP y la Alcaldía pide explicaciones

La Fundación Rei Afonso Henriques (FRAH) sorprendía el pasado fin de semana con la difusión de un mensaje del Partido Popular en su cuenta oficial de Twitter. La institución había "retuiteado" una publicación del grupo municipal del PP en la que se hablaba de "un Ayuntamiento con pocas luces" por la no reposición de farolas en la plaza de Sagasta. Hecho que no pasó inadvertido para la administración dirigida por el bipartito IU-PSOE, que ayer mismo pidió explicaciones ante la Fundación y solicitó la inmediata retirada del mensaje de sus perfiles oficiales, algo que ocurrió en la misma mañana de este lunes. Un episodio "sorprendente e inadmisible", a juicio de la Alcaldía, en el que involucran al secretario general de la FRAH y también concejal del PP, José Luis González Prada.

El Ayuntamiento de Zamora ha cargado duramente contra lo acontecido en las redes sociales de la Fundación. "Parece, como poco, sorprendente que una Fundación de la que forma parte el propio Ayuntamiento se dedique a promocionar publicaciones del Partido Popular de Zamora en asuntos que no tienen nada que ver con sus competencias ni con sus objetivos, como es la reposición de una farola", apuntan desde Alcaldía. "Imaginamos que tenga algo que ver que el secretario general de la citada Fundación sea también el concejal y portavoz del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zamora", añaden. "No obstante, consideramos inadmisible este suceso y esperamos que no vuelva a ocurrir. La Fundación debe centrarse en el logro de sus objetivos en lugar de posicionarse políticamente contra uno de sus patronos", concluyen. Apenas unos minutos después, el "retuit" fue eliminado de la cuenta oficial de la FRAH

Guarido "se traiciona"

El viceportavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zamora, José Luis González Prada, denunció también durante la jornada de ayer "una nueva externalización" realizada por el bipartito IU-PSOE. "Está empezando a dejar de sorprender la forma en la que Guarido, día sí y día también, se traiciona sin ruborizarse. Cuando era concejal en la oposición siempre mostró su rechazo frontal a la externalización de servicios y a la externalización de redacción de contratos públicos municipales. Sin embargo, la realidad y la incapacidad de su gestión le está llevando a tener que recurrir a esta forma para tratar de salvar su propia ineficacia a pesar de las promesas eternas", apunta. "El último caso ha sido el de la elaboración del contrato de ampliación del paso subterráneo de Pinilla, pero antes han sido el contrato del Plan de Movilidad Urbana Sostenible o la externalización de la redacción del pliego del contrato de basuras", denuncia el concejal popular, que considera que el propio Guarido debería aclarar si estos hechos "también son corrupción como antes o no".