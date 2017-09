Guarido, a Fagúndez: "La política de Whatsapp no vale; hay que dar la cara"

La tensa situación que vive el equipo de Gobierno a cuenta del reparto de áreas tras la entrada de Adoración Martín como concejala socialista ha vivido hoy un episodio más, con la primera intervención de Francisco Guarido después de que IU y PSOE escenificaran en el Pleno del pasado viernes su latente brecha.

El alcalde de la capital considera que el grupo municipal socialista ha cometido "un grave error" al no votar a favor de la Ordenanza de Venta Ambulante y dejarla en el aire para el futuro, con la probabilidad de que la oposición pueda continuar bloqueándola. "Una cosa son las negociaciones y otra muy distinta es utilizar los votos del Pleno para esto, porque con eso lo que se consigue es perjudicar a la ciudad y a los ciudadanos", ha manifestado.

Las negociaciones continúan abiertas, aunque con más tensión que nunca entre ambos socios de gobierno. "Nunca las hemos parado, pero sí que decimos que tiene que existir un reparto equitativo. Nosotros tratamos a todos los concejales del equipo de Gobierno por igual", ha indicado.

Sobre la opción de retirar alguna de sus áreas a los concejales Romualdo Fernández y Christoph Strieder, el alcalde ha sido tajante. "Es normal que los concejales liberados tengan más carga de áreas, porque para eso tienen dedicación exclusiva", ha mantenido.

En cuanto a las razones de la "crisis del Pleno", Guarido ha lanzado un dardo directo a Antidio Fagúndez. "Él dice que no votó la Ordenanza porque no pudo leer el expediente en la administración electrónica, pero el expediente estaba a disposición de todos los grupos en el formato tradicional. Lo tenía la oposición, más si cabe el equipo de Gobierno. Lo que ha dicho es una mentirijilla", ha ahondado.

Por último, el alcalde ha querido dejar clara su postura acerca de si Fagúndez había avisado con anterioridad de la votación o no. "Lo que pasa en privado se queda en privado, pero ya digo que yo no me rijo por la política de Whatsapp; la política se hace en la Sala de Comisiónes, en el Pleno y en el cara a cara", ha añadido.