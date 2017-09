Un estudio de Olot, entre los candidatos para redactar el proyecto

La Junta Pro Semana Santa está estudiando en estos momentos el equipo de arquitectos que sería más adecuado para redactar el proyecto del nuevo Museo, un edificio que se pretende sea emblemático. En los mentideros de la Semana Santa suena con fuerza un nombre, el del estudio R.C.R. Arquitectos, radicado en la localidad de Olot (Gerona), conformado por Rafael Aranda, Carme Pigem y Ramón Vilalta, que han sido galardonados con el importante Premio Pritzker 2017. La presidenta de la Junta Pro Semana Santa admitió que es una de las posibilidades que se barajan si bien dejó claro que aún es muy pronto para hablar de nombres concretos y desde luego no hay ninguna decisión tomada aún al respecto. Prefirió, por tanto, que no se especule con posibles arquitectos para la instalación museística hasta que no se tenga una decisión firme tomada. Otras fuentes consultadas por este diario coincidieron en señalar que aún es pronto para conocer qué arquitecto se hará cargo del proyecto, debido a que no se sabe ni siquiera qué fórmula se empleará para este importante paso que se dará siempre teniendo en cuenta las recomendaciones de la Junta de Castilla y León.