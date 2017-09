El primer ministro portugués urge a España el desdoblamiento de la N-122 en Zamora

El primer ministro de Portugal, Antonio Costa, ha urgido al Gobierno de España una solución definitiva para el desdoblamiento de la carretera N-122 entre la provincia de Zamora y el país vecino. Para el líder luso resulta necesario abordar lo antes posible la construcción de la autovía que enlace con la IP-4 portuguesa y así se lo ha hecho saber al senador y alcalde de Puebla de Sanabria, José Fernández, y al teniente de alcalde del Ayuntamiento de Zamora, Antidio Fagúndez, con quienes mantuvo ayer una reunión en la localidad de Braganza. El encuentro sirvió para poner encima de la mesa asuntos en materia de infraestructuras que afectan a la frontera en la provincia, como la conexión entre ambos países a través de la comarca de Sayago o el enlace del Norte de Portugal con los municipios de Sanabria. Aunque, sin duda, la N-122 fue la gran protagonista de la reunión.

Antonio Costa, primer ministro portugués, ha puesto encima de la mesa el interés que el país vecino mantiene en el desdoblamiento de la N-122 y su enlace con la IP-4 a través de la provincia de Zamora. Una reivindicación que ha compartido con Antidio Fagúndez y José Fernández en el marco de una reunión organizada por el Partido Socialista de Portugal celebrada ayer en la vecina localidad de Braganza. El senador zamorano, aprovechando la situación, informó al primer ministro sobre la situación que, a su juicio, afronta a día de hoy esta infraestructura. "Llevamos años y años de compromisos incumplidos por parte del Partido Popular, que de manera reiterada anuncia que la N-122 se desdoblará en autovía pero no terminan de cumplir", explica Fernández a este diario. "Y no solo eso, sino que además impiden que prosperen las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado y Proposiciones No de Ley que los parlamentarios socialistas de Zamora tanto en el Congreso como en el Senado llevamos a Madrid", añade el alcalde de Puebla de Sanabria.

La vieja reivindicación del desdoblamiento de la N-122 en la provincia de Zamora la comparte, apuntan los socialistas, el primer ministro Antonio Costa, quien ha pedido celeridad al Gobierno de España para "reforzar las vías de comunicación entre España y Portugal a través de Zamora para conectarla a la autovía IP-4 que comunica con Oporto". Una infraestructura que no termina de llegar y que ha sido ampliamente solicitada por tanto por la ciudadanía como por los representantes políticos zamoranos a lo largo de los últimos años.

La construcción de esta última gran estructura viaria en Zamora permitirá vertebrar el territorio provincial de este a oeste a lo largo de 71 kilómetros, desde la ciudad del Duero hasta la frontera.