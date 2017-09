Empleados de Inzamac denuncian el impago de una decena de nóminas

La paga extra de diciembre de 2015, los meses de marzo, abril mayo y junio de 2016, las extras de junio y diciembre de 2016, febrero de 2017 la extra de junio de este año y agosto. Una decena de nóminas tienen impagadas los trabajadores de Inzamac, que reclaman a los nuevos socios de la empresa una mayor implicación para poder sacar la firma adelante o bien en algunos casos "que nos despidan para poder cobrar el paro y la prestación".

Según explican fuentes laborales, Inzamac se dividió en cuatro empresas: Inzamac Agroalimentaria, que se vendió a Aquimisa, Inzamac Industrial, que sigue en manos de sus antiguos dueños, la familia Rodríguez Bollón, Valdespino, que ya no tiene trabajadores ya que se les ha despedido (entre otras cosas por no haber podido conseguir el contrato de control de calidad de la Diputación) e Inzamac Desarrollo e Innovaciones Constructivas (DIC), que mantiene medio centenar de trabajadores, afectados por el impago de nóminas. Esta última firma "se la vendieron a unos nuevos socios" que a juicio de los trabajadores consultados "no parecen tener visos de realizar una gestión que permita sacar adelante a la compañía".

Así las cosas, los trabajadores aseguran que se han presentado ya varias denuncias ante el servicio de mediación y arbitraje para el reconocimiento de deudas y el juzgado para la extinción de contratos. "Vemos que no vamos a recuperar los atrasos pendientes y algunos queremos que nos despidan para al menos poder cobrar del Fogasa, el paro y buscar otro empleo". En torno a medio centenar de empleados viven ahora mismo en la incertidumbre.