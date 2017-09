El Colegio de Enfermería de Valladolid dice que personal de Sacyl trabaja para Intras

El Colegio de Enfermería de Valladolid asegura que "en Zamora movilizan a profesionales de Sacyl a la Fundación Intras para realizar actividades que no corresponden a sus competencias profesionales" y acusa al jefe de servicio de Psiquiatría, Manuel Franco, coordinador de la nueva alianza de salud mental entre las provincias zamorana y vallisoletana de "conflicto de intereses" al formar para de la mencionada entidad privada.

En un comunicado recogido pro Europa Press el Colegio de Enfermería de Valladolid advierte de los "riesgos que para profesionales y pacientes tiene la denominada "alianza estratégica" para el desarrollo de un proyecto de gestión compartida entre los servicios de Psiquiatría de las áreas de Salud de Valladolid Oeste y Zamora". La citada "alianza" está firmada por el gerente de Atención Especializada Valladolid Oeste, Alfonso Montero, el gerente de Asistencia sanitaria de Zamora, Francisco Montes, y el director de la Unidad de Salud Mental de Zamora, Manuel Franco Martín, quien pasará a liderar las dos áreas como "coordinador de la alianza".

Según se cita en el acuerdo, se busca aplicar "modos de actuar respecto al proceso de atención a los pacientes con enfermedad mental, tanto a nivel ambulatorio, con equipos de salud mental y dispositivos de carácter comunitario, como a nivel hospitalario". Otro de los objetivos de la "alianza" es establecer "la convergencia de las actividades asistenciales, investigadoras y docentes".

Sin embargo, el Colegio de Enfermería vallisoletano teme que detrás de la palabra "alianza" se quieran "ocultar otros intereses que puedan perjudicar a los pacientes y a los profesionales de enfermería, ante lo que puede suponer un cambio en el entorno y condiciones en las que ejercen las enfermeras, además de la incertidumbre ocasionada por un cambio de modelo". El Colegio, a través de un comunicado recogido por la citada agencia de noticias, recuerda que el director de la Unidad de Gestión Clínica de Salud mental de Zamora, y ahora coordinador de la nueva unidad de salud mental, forma parte de la Fundación Intras que presta asistencia a personas con enfermedad mental precisamente en Valladolid y Zamora, "lo que supone un claro conflicto de intereses que podrían perjudicar a los pacientes y al sistema de salud".

Para las enfermeras que forman parte de la Unidad de Salud mental del Río Hortega "también implica verse afectadas en su desempeño profesional por una situación que podría generar arbitrariedades en pos de intereses personales". El Colegio asegura que en Zamora movilizan a profesionales de Sacyl a Intras para realizar actividades que no corresponden a sus competencias profesionales. "Como Colegio profesional no podemos consentir que se desprestigie a nuestra profesión con actuaciones de este tipo", censura la organización colegial, que recuerda que, por lo que sabe de la experiencia de Zamora, este tipo de organización sanitaria no genera una mejora en la calidad de la atención de los pacientes.