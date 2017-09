"El peor mal de este país es que se ha apartado la lectura de nuestras vidas"

Su pasión por los libros le lleva a defender la lectura por encima de todo. Se lamenta del déficit que los españoles arrastran en esta materia, de ahí que desde el colectivo que representa lance actividades de apoyo a la lectura para fomentar el hábito, sobre todo, entre los más pequeños.

-¿Qué hacen más daño al sector, las nuevas tecnologías o la pérdida del hábito?

-Sin duda alguna, lo segundo. En este país la lectura se ha apartado de nuestra vida y por eso intentamos hacer actividades para niños con el reto de que sientan atracción por los libros. Sin embargo, de nada sirven si no tienen una figura cercana que lea en casa y que convierta la lectura en algo cotidiano. El peor mal de este país es que no se le está dedicando tiempo a la lectura, al contrario que en otros países. Media hora al día, solo eso, sería suficiente. Muy poco en comparación con el tiempo que dedican a las redes. Es un momento íntimo y de grandeza porque ofrece desarrollo mental, vocabulario, algo más que entretenimiento.

--¿Cuál es el ejemplar más antiguo de la feria?

-Podemos encontrar libros desde el siglo XVII. Con anterioridad no solemos transportarlos porque con el traslado pierden y se estropean. No obstante, si alguien quiere algún libro concreto más antiguo, puede preguntar y estaremos encantados de ayudarle. En mi caso, uno de los más antiguos y curiosos, además de los de temática religiosa que son los que antes se editaban más, hay un libro espectacular que se titula "El arte de partear". Son dos tomos que enseñaban a las matronas cómo atender el parto con unos grabados impresionantes del año 1800. Cuesta algo más de 500 euros y no es de los más caros que podemos encontrar.

-¿Cuál es el perfil del comprador en este tipo de ferias?

-Cuando hablamos de libro antiguo, hablamos sobre todo de coleccionistas o de lectores compulsivos, que también los hay. Pero el público es muy variado porque el género también lo es. Tenemos fondos de ensayos, infantiles, cocinas, novelas y otros de temáticas extrañísimas. Todo cabe y todo tiene su público. El precio también juega aquí una baza importante a través del libro de ocasión porque hay ejemplares con un precio desorbitado en su día en el mercado que aquí se pueden encontrar nuevos y a un coste asequible.

-La feria consta de siete puestos: uno de Burgos, otro de Salamanca, un tercero de Ponferrada y cuatro de Valladolid. Ningún zamorano...

-Cierto. Ninguna librería de Zamora. En nuestra asociación no hay ningún asociado de aquí pero estamos abiertos a todos y si alguna librería quisiera participar, sin ser socia, siempre iba a encontrar un hueco. Estaríamos encantados.