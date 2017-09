La expulsión de Zamora del sello Sicted encara de nuevo a Ayuntamiento y Diputación

La expulsión de Zamora capital como destino turístico del programa Sicted -un sello de calidad que otorga la Secretaría de Estado de Turismo- enfrenta una vez más al Patronato de Turismo de la Diputación y al Ayuntamiento. Después de que la institución municipal, en boca del concejal del área, Christoph Strieder, apuntara al Patronato como responsable "por no remitir al Ayuntamiento las comunicaciones del Ministerio para la actualización de datos", el diputado de Turismo, José Luis Prieto Calderón, refuta la teoría: "El Patronato solo es órgano gestor del destino turístico de Toro, nunca de Zamora capital", apunta con pruebas documentales en la mano, de ahí que rechace cualquier responsabilidad en el proceso de exclusión tras detectar dos años de inactividad.

La supuesta falta de comunicación del Patronato de Turismo al Ayuntamiento para informar sobre la situación también es reprobada por Prieto Calderón, ya que "nuestros técnicos redirigen a la administración competente cualquier comunicación que no sea de su área". En cualquier caso, valora que "lo importante no es señalar culpables sino trabajar para recuperar ese sello de calidad", sin obviar que "a mi juicio, lo que tiene que hacer el Ayuntamiento es tomar las riendas del destino turístico de Zamora si no las tenía o las ha perdido".

El concejal del Consistorio de la capital, Christoph Strieder, se ha mostrado más duro que su colega en la Diputación al analizar lo que, a su juicio, ha ocurrido. "Ellos han recibido las notificaciones, han esperado a que expirara el plazo y luego se lo han trasladado a sus correligionarios en el Ayuntamiento de Zamora para que nos atacaran", ha defendido. "En mi opinión, lo que aquí ha ocurrido es algo que no es nuevo y es que el Partido Popular defiende su poder a través de políticas que pasan olímpicamente de Zamora", ha añadido. "En esta ocasión, creo que el Ministerio debería sancionar al Patronato por lo que ha hecho", ha apuntado el edil.

Strieder, por último, ha asegurado que el trabajo con el sello Sicted "dejó de realizarse en el año 2012 por falta de un técnico encargado especialmente del área" y ha insistido en que, desde entonces, "todo lo relacionado con este asunto depende del Patronato de Turismo".