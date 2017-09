Del Bien busca un PSOE para "enjaretar un proyecto ganador y que una a la provincia"

Tomás del Bien presentó ayer su candidatura a la Secretaría provincial del PSOE, "ilusionado, motivado", "para enjaretar y encabezar un proyecto que sea ganador, que logre unir a toda la provincia, capital y periferias, para repetir los buenos resultados como el de Toro, consolidar los de Benavente y Zamora, pudiendo llegar a plantear una alternativa firme y sólida de gobierno para los zamoranos" en las próximas elecciones municipales.

Aunque el PSOE de Zamora esté en un proceso interno, "hoy comienza el Congreso provincial", instó a sus compañeros de partido a no olvidar que "la meta es lo externo", es decir, que el PSOE "necesita el apoyo de los ciudadanos y para eso tenemos que ser capaces de hacer un proyecto en el que la gente confíe".

El alcalde de Toro y aspirante a dirigir el Partido Socialista en la provincia promete "consolidar" la presencia socialista en las comarcas" y una formación política "que sirva de instrumento y apoyo continuo a concejales y portavoces" de las instituciones municipales en las que forman corporación. En ese sentido, agregó que "hay que hacer un gran trabajo desde el ámbito provincial del partido para que esa gente que nos representa tenga respaldo".

Del Bien acude a las primarias "sin echar cuentas, ni cábalas previas, no vería moral ir por Toro llamando a todas las puertas" para calcular "y si la gente me vota, me presento y si no, no". Hizo hincapié en que "presento un proyecto en el que los militantes tienen que depositar su confianza el 8 de octubre", cuando voten en primarias. Y mostró su gratitud por el "apoyo inmenso de agrupaciones y militantes" desde que anunció su decisión de presentarse en julio.

Sí definió como objetivo "luchar por un partido que camine unido, firme contra las políticas del PP que llevan 30 años condenando a la provincia de Zamora". Y Ensalzó a los militantes, "la imagen de nuestro partido, el reflejo que la sociedad tiene de nuestras siglas, los que dan la cara día a día en sus respectivos ámbitos para que el proyecto político del PSOE salga adelante".

El candidato, respaldado por el sector "susanista" del PSOE, reiteró que se presenta "sin presiones , sin coacciones, de manera libre y voluntaria, sin nadie detrás de mí, es un proyecto que quiero encabezar de abajo", con la voluntad de hacer un equipo "fuerte, donde estén reflejados jóvenes, mayores, hombres y mujeres, desde el que viven en la calle Santa Clara hasta el que vive en la última calle de Lubián o Porto".

En referencia a una candidatura de unidad con su rival Antidio Fagúndez, teniente de alcalde de Zamora capital, manifestó que "no se puede descartar nada, puede pasar de todo", para añadir que "somos compañeros de partido, pero amigos, hablamos casi a diario". Sin embargo, concretó que no se han vuelto a producir conversaciones sobre ese asunto desde "el primer ofrecimiento que yo le hice cuando di el paso, como a todos los representantes institucionales y militantes, para hacer una candidatura de unión, de ilusión y con fuerza". Tampoco ha habido contactos desde que Fagúndez le comunicó su intención de presentarse y le tendió la mano para elaborar una lista única, opción que no cuajó.

Del bien, al que arroparon unos 60 militantes, entre ellos el alcalde de Benavente, Luciano Huerga, no quiso entrar a detallar qué condiciones tendría que aceptar Fagúndez, el candidato respaldado por el sector "sanchista", para darse esa lista única. "Es algo que tienen que tratar el equipo su equipo y el mío, no vamos con expectativas personalistas, algunos sacrificamos mucho dando este paso, somos conscientes, pero me veo con fuerza y capacidad, después de consensuar en mis círculos este paso adelante".