Todavía no hay peligro para la viabilidad de los negocios

Aunque la situación no es precisamente agradable para las autoescuelas, los negocios de Zamora todavía no se encuentran en peligro en lo que a su viabilidad se refiere, algo que sí sucede en otras provincias del país. Hasta ahora, aunque había un examinador trabajando durante los días de huelga, las autoescuelas han conseguido dar salida al "atasco" de aspirantes durante los días de jueves y viernes. Los retrasos, aunque existen, no son especialmente significativos y ascienden a una media de diez días, según confirman los responsables de estos negocios en la ciudad.

De otro lado, la Confederación Nacional de Autoescuelas calcula que entre junio y julio se quedaron sin examinar unas 100.000 personas a nivel nacional -una cifra que la DGT baja hasta 80.000- y teme el "colapso" del servicio de exámenes durante el otoño. Pese a reconocer la dificultad para cifrar las pérdidas del sector, la CNAE aventura que ya ha superado los 40 millones de euros. No es de extrañar que algunas asociaciones hayan planteado la privatización del servicio de exámenes de Tráfico o su transferencia a las comunidades autónomas. Además, las Autoescuelas Confederadas de España (Acoes) y CNAE anunciaron que reclamarán a la administración los daños y perjuicios provocados por la huelga.