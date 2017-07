Educación cierra la puerta a cambiar las vacaciones de Semana Santa en 2018

El consejero de Educación de la Junta, Fernando Rey, ha insistido a la Asamblea de Juntas de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Castilla y León a leer el mandato de las Cortes sobre las vacaciones escolares, que "tiene una redacción cuidada y no habla de este curso 2017-2018 sino del siguiente". Rey ha hecho estas declaraciones después de que las hermandades de la región remitieran una carta a las consejerías de Educación y Cultura, así como a Juan Vicente Herrera y Alfonso Fernández Mañueco, para que cambiaran las vacaciones escolares del final del segundo trimestre del año pasado y las hicieran coincidir con la celebración de la Pasión.

Rey indicó que respeta la libertad de expresión, en relación a la petición de las Juntas de Semana Santa para que de cumplimiento a ese mandato, y expuso que "no dice nada distinto de lo que les dije a las cofradías cuando me reuní con ellas". Al respecto, constató que este año apostaron por un nuevo sistema, una tercera vía "a ver qué tal funciona" que se revisará y hablarán. "No hay hechos nuevos. Los datos están sobre la mesa y las ideas están expuestas", dijo.

Fernando Rey incidió en que dentro de la comunidad educativa no existe polémica sino que está fuera. "No quiero que se entienda que la Semana Santa no es importante, es un fenómeno social clave en la vida cultural de Castilla y León y hay que saber situarla, pero mi responsabilidad es atender primero y sobre todo el equilibrio pedagógico de mis alumnos y luego vamos situando el resto de elementos". Por último, recordó que la comunidad educativa fue "unánime" y el Consejo Escolar decidió por dos veces que el calendario escolar "estaba rectamente establecido donde está".