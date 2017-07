Sanidad tiene un sistema especial de vigilancia en el verano

El sistema Vimte (Vigilancia de la Mortalidad por las Temperaturas Elevadas) recibe de forma urgente información de los fallecimientos por procesos relacionados con temperaturas elevadas ocurridos en centros públicos a través de la Dirección General de Asistencia Sanitaria (Atención Primaria, Atención Especializada y Gerencia de Emergencias Sanitarias), mientras que la información de los centros privados (que notifican las defunciones por dichas causas de los centros sanitarios no adscritos a Sacyl, incluido el ámbito de la salud laboral) es recabada por los servicios territoriales de Sanidad. Los institutos de Medicina Legal de Castilla y León comunican de manera urgente los fallecimientos certificados por sus facultativos por causas objeto de este sistema de información. Para garantizar que no se "olvida" ningún caso los centros comunican quicenalmente incluso que no han tenido ningún fallecimiento por esta circunstancia. Paralelamente funciona en el Centro Nacional de Epidemología un sistema de monitorización de la mortalidad diaria que estudia las desviaciones en la cifra de fallecimientos con respecto a las muertes esperadas según las series históricas.