"No me he dedicado a preguntar si me van a apoyar o no"

Tomás del Bien se presenta a la Secretaría provincial del PSOE con la premisa de que el partido, la militancia, ha pasado página a la última crisis, la fractura de la que él mismo hablaba hace menos de un mes. Y afirma con rotundidad que "aquí ya no hay "susanistas" ni "pedristas". Al escuchar que Antidio Fagúndez, teniente de Alcalde de Zamora, podría ser candadito, Del Bien aclaró que "somos amigos", aseguró, está "olvidado" si estuvieron en "sensibilidades diferentes". Se mostró abierto al consenso si hubiera otros postulantes, lo importante es que el partido salga fortalecido, descató para echar mano de la frase de los tres mosquetero, "uno para todos y todos para uno".

Respecto de los respaldos, "tampoco me he dedicado a preguntar a la gente si me apoya o no, creo que es el momento de comunicarlo", declaró, para de inmediato referirse a la relación con algunos alcaldes, "que sobrepasa lo político, somos amigos", como con Luciano Huerga. Por último, el secretario provincial actual, Antonio Plaza, quien le indicó "que ya no estaría en este juego", que le considera "un buen candidato" y que su candidatura es "respetable, igual que la de cualquier otro que quiera dar el paso". Del Bien pidió "juego limpio".