Fomento se niega a la renovación de las aceras de Cardenal Cisneros

"Si bien la titularidad de la avenida Cardenal Cisneros de Zamora es del Ministerio de Fomento, no se considera de competencia del Estado la reparación integral de las aceras por carecer estas de funcionalidad para el servicio público viario. No obstante lo anterior, el Ministerio sí realiza aquellas reparaciones imprescindibles para asegurar la seguridad viaria y condiciones de servicio". Es la respuesta del Gobierno a la pregunta de la diputada por Zamora Mar Rominguera en la que interpelaba al Ministerio de Fomento por qué no reparaba la totalidad de las aceras de la avenida Cardenal Cisneros, dado su "lamentable" estado y los constantes accidentes que provoca, materializados la presentación de quince reclamaciones patrimoniales en los últimos tres años por daños de diversa consideración. Denuncias que, en primera instancia, van destinadas al Ayuntamiento de Zamora, pero que este desvía hacia el Ministerio de Fomento por ser el titular de la vía. "Lo paradójico es que el Ministerio solo acepte pequeñas reparaciones, en vez de hacerse cargo de la reparación de toda la avenida y evitar así nuevos y permanentes accidentes", relata la Diputada zamorana.

Rominguera ha calificado de "lamentable, deplorable e irresponsable" la respuesta del Gobierno "al pretender eludir las responsabilidades del Ministerio de Fomento en la reparación y mantenimiento de las infraestructuras viarias de las que es titular y, en consecuencia, competente". La diputada considera "grave" la afirmación de que "las aceras de la avenida más grande de la ciudad de Zamora "carecen de funcionalidad para el servicio público viario" despreciando a peatones, personas jóvenes, niños y mayores, que a diario utilizan la vía desde la Cruz del Rey Don Sancho hasta el Puente de Los Tres Árboles como zona de tránsito o paseo en un número de miles de personas". La avenida, dice es "un eje de comunicación entre los barrios de La Candelaria, Los Bloques, Las Viñas, Tres Cruces, zona centro, Alviar, San José Obrero y Centro Comercial Valderaduey".

Bicizamora

Tampoco ha recibido buenas noticias de Fomento Bicizamora, que ha visto denegadas sus peticiones de carril bici y duplicación de pasos de peatones precisamente en Cardenal Cisneros. La Unidad de Carreteras viene a decir que no se pueden pintar solamente pasos ciclables, duplicando los de peatones, sin que éstos sean continuidad de carriles bici. Y para la construcción de carriles bici debe ser el Ayuntamiento el que presente un proyecto para su autorización por Fomento, aunque la ejecución sea municipal. Fomento dice que duplicar un paso de peatones supondría un nuevo semáforo, que no es de su competencia y asegura que constantemente está limpiando y arreglando los arcenes y las aceras de Cardenal Cisneros "para garantizar la seguridad de los viandantes".