Del Bien aspira a la Secretaría del PSOE "para liderar un proyecto de unión"

Tomás del Bien, actual alcalde socialista de Toro y exportavoz de la Plataforma de Susana Díaz, se presenta al Congreso provincial del PSOE para ser el nuevo secretario del partido en la provincia, "convencido de poder liderar un proyecto efectivo, en positivo y de unión en esta provincia que tanta falta hace". Un partido capaz de ganar elecciones, hacerse con la Diputación Provincial, con una Ejecutiva también "fuerte", de la que no pudo adelantar nombres, porque todavía "no he tenido tiempo de pensar en eso, entre la Alcaldía y gestionar este anuncio, no ha dado para más. Llegará el momento de organizarse".

Aunque no se conozcan fechas para el Congreso provincial, cuya celebración ni se ha anunciado, Del Bien no cree precipitada la "decisión personal y política", "las cosas salen cuando salen", ha dicho, mientras aboga por olvidarse de "sanchistas" y "susanistas", "todos somos ya sanchistas" tras las primarias que designaron a Pedro Sánchez como nuevo secretario general del PSOE, ha dicho rotundo.

Subrayó el respaldo del equipo de concejales de Toro, necesario dada la nueva responsabilidad que supone dirigir el partido y gran dedicación que afectará a su labor como regidor. Precisamente, aseguró que gracias a ese gran equipo municipal, "el mejor posible", podrá compaginar la Alcaldía con la dirección del PSOE, además, "pretendo tener el mejor equipo a nivel de partido. Cuando se tiene un buen equipo, da igual que el capitán sea uno u otro, gana el equipo. hay que estar en forma para ganar".

"No sé si me quemaré", ha manifestado a preguntas de los periodistas, para explicar que el anuncio obedece a que "viene el periodo estival y todo se paraliza, quería que la gente supiera que Tomás del Bien se presentaba, me gusta ir de cara, para evitar suspicacias y malas interpretaciones".

El hecho de que lo haga a tres días de la celebración del Congreso Autonómico para elegir a Luis Tudanca como secretario del PSOE de Castilla y León no cree que haya restado protagonismo al líder regional, "el sábado estaremos todos apoyando a Luis, que es nuestro secretario autonómico, igual que lo haremos con Pedro cuando sea menester. Este es el PSOE que queremos todos, unión y objetivo y convencimiento en nuestros objetivos". El candidato a la Secretaría provincial comunicó personalmente su decisión a Tudanca, a Ana Sánchez, secretaria de Organización del PSOE en Castilla y León; a los parlamentario nacionales, Mar Rominguera y José Fernández, su intención de aspirar a dirigir el partido, así como a otros cargos públicos y destacados militantes como Demetrio Madrid, por ser un referente para el partido, indicó.