Los autores de la rotura de candados en Mercazamora deberán pagar los daños

La Policía Municipal está llevando a cabo una investigación para esclarecer quiénes fueron los responsables de la rotura de los candados de Mercazamora en la madrugada del pasado lunes, un comportamiento calificado como "inadecuado" por el teniente de alcalde, Antidio Fagúndez, para quien independientemente de las discrepancias que existan sobre el funcionamiento del servicio, no justifica que nadie "se tome la venganza por su mano". Una vez identificados "los responsables tendrán que asumir el daño que hayan provocado a las instalaciones municipales".

El Ayuntamiento ha encargado también un informe a la Concejalía de Comercio con el fin de averiguar la realidad de los retrasos en la apertura para "a partir de ahí poder tomar medidas lo antes posible. Pero no es de recibo que cualquier ciudadano ante un problema de un retraso o cualquier otro se ponga abrir por su cuenta una instalación municipal, como la piscina o el Ángel Nieto o produzca daños para hacer uso de ella".

El Ayuntamiento quiere desligar los posibles problemas que pueda haber en el Merca del comportamiento incívico del pasado lunes. En este sentido el alcalde, Francisco Guarido señaló que las instalaciones no están ahora peor de lo que vienen estando desde hace años e incluso se han adjudicado tres puestos, aunque reconoció que existen muchos vacantes. Indicó que se está estudiando la puesta en marcha de una cafetería que ya no puede ser en la parte alta, donde estuvo, porque incumple las normas de accesibilidad, sino en uno de los módulos de abajo. El problema es que no es fácil que alguien quiera hacerse cargo del coste de construcción de la cafetería, por lo que tendría que ser el Ayuntamiento en que asumiese ese coste, al menos del montaje básico, para luego adjudicar la gestión.

Por otra parte, la Junta de Gobierno Local aprobó la convocatoria de subvenciones de 29.000 euros para asociaciones de carácter social o discapacidad, la mesa de contratación abrió los sobres para la compra de 62 nuevos contendores grandes y 154 pequeños que se distribuirán por toda la ciudad, especialmente Vista Alegre y el Polígono de La Hiniesta, Ecoembes ha donado 21 contenedores de recogida selectiva para poner al lado de 15 colegios públicos y seis privados y próximamente se firmará en convenio con Caja España para la utilización del local del Club de Jubilados de Santa Teresa también para el uso compartido de dos asociaciones, la de laringectomizados y Enfermedad de Crohn.