El espectáculo de África, en el Teatro Ramos Carrión

"The rise of the full moon", el espectáculo del grupo Fekat Circus recaló ayer en el Teatro Ramos Carrión para desbordar en su escenario toda la fuerza y la pasión del continente africano. Se trata de una compañía etíope, que estuvo acompañada por los keniatas Slum Drummers, transportó a los asistentes a un mundo mágico y lleno de vida. Además, la potencia y luminosidad de las acrobacias y números circenses dieron color a la música que les acompañó. Una oportunidad para conocer una cara diferente del continente vecino, aquella que está repleta de ilusión y de proyectos, en la que habitan personas, niños y jóvenes, pertenecientes a una generación que quiere transformar el sufrimiento de sus países.