El Consejo Económico y Social aboga por la autovía A-11 y el tren Ruta de la Plata

Los datos del informe del Consejo Económico y Social contienen numerosas curiosidades que pueden servir para analizar la realidad provincial. Por ejemplo, pese a lo que se puede pensar de una provincia escasamente industrializada, tiene relativamente pocos funcionarios, 6,22 empleados públicos por cada cien habitantes, que es la cifra más baja de toda la región. Donde más funcionarios trabajan, uno de cada cinco, es en Valladolid, mientras Soria es la que tiene mayor proporción de empleados públicos por cada cien habitantes, 9,29. El informe analiza todo tipo de sectores, como el agrario y destaca a Zamora como la provincia con un menor precio medio de la tierra por hectárea, junto con Ávila, mientras en Valladolid, Palencia y Burgos es donde más valen. Eso sí, el precio ha subido en todos los sitios. Los cánones de arrendamiento rústico van ligados al valor de la tierra y están más altos en Valladolid, Palencia y Burgos y más bajos en Zamora y Ávila.

Interesantes son también los datos del programa de la Agencia de Desarrollo Económico destinado a la financiación de proyectos empresariales. En Zamora esta línea ha tenido un comportamiento muy positivo durante el pasado año, ya que fueron 28 los expedientes presentados, frente a los 16 del año anterior. La inversión, además se ha doblado, al pasar de 2,2 a 5,1 millones de euros, lo mismo que el importe de los préstamos, que aumentan de 2,1 a cuatro millones y la bonificación de intereses, que pasa de 94.0078 euros en 2015 a 181.493 euros.

En todas las provincias castellanas y leonesas se redujo la cifra de autónomos propiamente dichos. Siendo Soria (2,80% menos), Zamora (un 2,63% menos) y Palencia (2,26% menos), las provincias con mayores descenso. Y en cuanto a la conflictividad laboral, no se celebró ninguna huelga en las provincias de Salamanca ni Soria (en las que tampoco tuvo lugar ninguna en 2015) mientras que Segovia y Zamora, que no habían celebrado ninguna huelga en 2015, secundaron una en cada una de estas provincias durante 2016. El mayor número de jornadas no trabajadas tuvo lugar precisamente en la provincia de Zamora (2.122 jornadas no trabajadas, aunque con solo 83 participantes), Valladolid (617) y León (509).