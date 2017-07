Más palos en las ruedas

Azahara Ramos

Después de una dura crisis y el abandono de muchos trabajadores del sector de los transportes, este comienza a recuperarse aunque todavía se encuentra con muchas dificultades.

El Centro de Transportes de la capital ha acogido este fin de semana la celebración de la fiesta de San Cristóbal por parte de la Asociación de Transportistas de Zamora, Asetramdiza. Trabajadores del sector, familiares y personas pertenecientes a la organización han disfrutado de un aperitivo, amenizados por la dulzaina y el tamboril.

Pedro José Rodríguez, presidente de Asetramdiza, señala en relación a la negativa crisis económica que ha atravesado la profesión, que "la crisis ha afectado mucho al sector de los transportes pero ahora se comienza a salir de esta y se van viendo más puestos de trabajo. La crisis ha llevado a muchos trabajadores de esta profesión a abandonarla".

A pesar de las noticias positivas, actualmente el sector de los transportes se he encontrado con otros problemas, puesto que aquellos que han continuado se han visto envueltos en una situación preocupante respecto a los precios del combustible, ya que la bajada del precio del petróleo parece no haber llegado a estos vehículos que se encuentran con altas cantidades a la hora de pagar el gasoil: "No puede ser que baje el coste del diesel en general y nosotros tengamos que enfrentarnos a precios tan elevados", afirma Pedro José Rodríguez.

En Zamora, por tanto, el sector remonta y nota mayor actividad, pero desde la Asociación de Transportistas se han observado las limitaciones en cuanto a las posibilidades que hay en la capital de acercarse a industrias diferentes. Su presidente critica las limitaciones que la falta de industrialización supone para la expansión del transporte. En la provincia de Zamora, explica, "el trabajo en este sector se encuentra básicamente ligado al campo y a la industria agroalimentaria, por lo que mucha gente se ve obligada a salir fuera".

Otro obstáculo para los trabajadores del transporte se encuentra, en muchas ocasiones, en la obligación que se les hace a tener cada vez mayor preparación. De esta forma, a pesar de que haya más puestos de trabajo con la salida de la crisis, muchas personas se encuentran con nuevos problemas a la hora de encontrar un empleo" A la cabeza de la larga lista de reivindicaciones esgrimida ayer por los transportistas en su fiesta anual, se señala con rotundidad el problema de los precios del combustible, pero también el pago a treinta días, lo que se traduce en mayores dificultades cuando menor dimensión tienen los negocios. Por otro lado, intentan luchar contra los intermediarios que distorsionan el mercado.

Pero la jornada de ayer fue, sobre todo, festiva. A media tarde, los camiones, engalanados, con globos y banderas recorrieron las calles de la capital haciendo sonar el claxon. Es el colorido desfile y el sonoro homenaje con el que los camioneros zamoranos homenajean cada año a su santo patrón y, de paso, recuerdan a la ciudadanía, las duras condiciones de un trabajo que da empleo a cientos de personas en la provincia.