El riesgo de incendios obliga a la Diputación a pedir a la Junta la ampliación del plan forestal

La necesidad de reforzar la labor de limpieza, desbroce y prevención de incendios que amenazan la provincia ha llevado a la Diputación Provincial de Zamora a solicitar a la Junta de Castilla y León una ampliación del plan de empleo forestal que, en la actualidad, da trabajo a casi medio centenar de operarios con una inversión de 410.000 euros por parte de la Administración regional y 183.000 por parte de la institución provincial. La petición aborda una ampliación de las cuadrillas y de la duración del programa, aunque sin especificar ni un aspecto ni otro, y siempre y cuando no suponga una mayor carga económica para las arcas de la Diputación. La medida parte de una moción de urgencia del grupo Ciudadanos al entender que "solo nos acordamos de la prevención cuando ya es tarde y, como bien es sabido, los fuegos se apagan en invierno", planteó el diputado David Carrión.

La sesión plenaria de ayer sirvió también para sacar adelante las bases del plan municipal de obras de los próximos dos años por una cuantía global de 9,2 millones, de los cuales 4,2 irán destinados en 2018 a los pueblos de menor población y los 5 restantes para los municipios de mayor densidad, cuyas obras se acometerán a lo largo de 2019. El orden de ejecución de las obras será, por tanto, el inverso a los planes en vigor, que arrancaron por los de mayor número de vecinos. Las obras básicas tendrán coste cero para los municipios mientras que el porcentaje de participación de los municipios se baja para el resto de asuntos como caminos rurales, centros sociales y culturales. Los denominados planes provinciales contaron con varias enmiendas por parte del grupo de IU, que no logró el respaldo suficiente para sacar adelante sus propuestas. Entre ellas, Laura Rivera justificaba que "en los planes anteriores solo 38 de las 311 obras fueron no básicas, de ahí que no consideramos justificada la reducción de la aportación económica de los ayuntamientos cuando realizan obras que no son básicas", razonó.

En la misma línea inversora de infraestructuras en la provincia, la Diputación aprobó también levantar los reparos para la intervención en caminos rurales motivados por las demoras en los plazos de ejecución. Así, salieron adelante la reposición de señalización vertical en las carreteras de Sayago y bajo Duero, la reparación de carreteras entre Corrales y Fuentelcarnero así como desde la C 519 a Villalonso, el puente del arroyo del reguero grande en Paladinos del Valle y el refuerzo de las vías de Abraveses, Micereces y Aguilar de Tera, y de la correspondiente a Santa Croya de Tera y Villanueva de las Peras.

Tal y como estaba previsto, la Diputación sacó adelante el convenio específico de colaboración con la mancomunidad de Benavente y los Valles para la regulación de la toma de agua de la red y garantizar así el suministro a los pueblos de la provincia mediante camiones cisterna para el consumo humano. Además, se aprobó un gasto de 80.000 euros desglosado en cuantías de 10.000 euros desde 2017 hasta e próximo 2024. La medida permitirá a la Diputación tomar agua de Santa Marta de Tera, para abastecer la zona norte, y de Villaveza del Agua, para Tierra de Campos. Los dos nuevos puntos de enganche sumados al habilitado en Ifeza, en la capital, garantizan el suministro de agua potable a los vecinos del medio rural durante el verano tras la pertinaz sequía.